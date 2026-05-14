Crédit immobilier : Une production en hausse depuis 3 mois 

La Banque de France confirme la vigueur du marché avec une production de crédits en hausse depuis 3 mois à 12,6 milliards d’euros hors renégociations en mars 2026. Un chiffre même légèrement supérieur à celui de mars 2025.

Les derniers chiffres publiés par la Banque de France le 12 mai confirment la solidité de la reprise du crédit immobilier en France. Malgré un environnement économique et géopolitique incertain, marqué notamment par le conflit en Iran, la production de crédits (hors renégociations) a atteint en mars 2026 12,6 milliards d’euros, hors renégociations, un chiffre en hausse pour le 3e mois consécutif (+ 9 % sur un mois) et de 3 % sur un an.

« Cette production de crédits en croissance fait suite à une année 2025 déjà très positive, avec une production annuelle en progression de 33 % pour atteindre 146 milliards d’euros. Au 1er trimestre 2026, le marché se situe ainsi près de 7 % au-dessus des niveaux atteints en 2025, avec un 1er trimestre pourtant déjà marqué par un redressement de l’activité », commente Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

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Une activité très dynamique chez Vousfinancer au 1er trimestre, qui s’est poursuivie en avril

Les indicateurs internes de Vousfinancer confirment cette reprise au 1er trimestre, et même en avril. Après une production de crédits intermédiés en hausse de 18 % sur les 3 premiers mois de l’année, cette tendance s’est poursuivie le mois dernier, avec un chiffre en hausse de 17 % sur un an et quasi stable sur un mois. Ainsi sur le 1er quadrimestre, l’activité est en progression : + 18 % en production de crédits intermédiés sur un an.

« Depuis le début de l’année, l’activité est très dynamique. La remontée des taux de crédit enclenchée depuis mi-mars, et plus globalement la guerre en Iran, n’ont pas impacté la demande qui reste soutenue, tirée aussi bien par les primo que les secundo-accédants. L’envie d’acheter reste intacte et la politique volontariste des banques, qui proposent en outre de nombreux prêts aidés, permet de concrétiser les projets immobiliers avec encore de très bonnes conditions de financement. Avec un petit bémol tout de même pour le mois de mai déjà marqué par un ralentissement de l’activité en raison des ponts et du départ de nombreux Français en week-end ! », analyse Julie Bachet, directrice générale.

Des fondamentaux solides, mais une vigilance nécessaire

Cette reprise de l’activité de crédit repose sur des fondamentaux concrets. Selon les Notaires, le nombre de transactions dans l’ancien a atteint 958 000 ventes sur 12 mois glissants à fin février 2026, soit une progression annuelle de + 11 %, après une année 2025 marquée par le rebond du marché.

Par ailleurs, depuis le début de l’année, et en dépit de quelques remontées de taux en lien avec le contexte géopolitique, les banques restent confiantes dans la solvabilité des emprunteurs et affichent une volonté claire de prêter.

« Pour atteindre leurs objectifs de production sur l’année 2026, et de préférence dès le 1er semestre, elles ont limité les hausses de taux, continué à accorder des décotes pour les profils cibles et élargi l’accès aux prêts à taux bonifiés à tous les profils, et non plus aux seuls primo-accédants », analyse Sandrine Allonier.

Ainsi un groupe bancaire mutualiste propose actuellement un prêt à 2,49 % jusqu’à 25 ans, de 50 000 € maximum (10 % du montant emprunté max) pour les primo comme les secundo-accédants, pour financer l’achat d’une résidence secondaire, principale ou locative. Une autre banque mutualiste communique à grand renfort de publicité sur un prêt pour les primo-accédants jusqu’à 30 000 € à 0,99 % sur 10 ans !

Une incertitude persiste sur les taux de crédit à venir

Pour autant, des points de vigilance demeurent. Le taux d’emprunt d’Etat à 10 ans reste très volatil et supérieur à 3,7 % mi-mai. L’inflation est en forte hausse, à 2,5 % en mars en Zone Euro, contre 1,9 % en février, dans le sillage de la hausse du prix du pétrole notamment. Et en France, le taux de chômage est actuellement à son plus haut niveau depuis 5 ans à 8,1 % au 1er trimestre.

« Dans ce contexte, et si le conflit en Iran se poursuit, la Banque centrale européenne pourrait relever à nouveau ses taux directeurs durant sa réunion du 11 juin. Ce scénario pourrait contraindre les banques à augmenter encore leurs taux de crédit et créer un effet ciseau avec le taux d’usure, ce taux plafond réglementé révisé tous les trimestres, susceptible de bloquer encore davantage de dossier d’ici à cet été, au-delà des emprunts de courte durée et des profils de plus de 45 ans, d’ores et déjà bloqués en raison du coût de l’assurance… Une situation très pénalisante que nous souhaitons vraiment éviter » conclut Julie Bachet.

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