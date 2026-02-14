Réseau immobilier : À Paris, la reprise profite à Junot qui grimpe de 56 %

Junot indique une hausse de 56 % de son chiffre d’affaires en 2025. Pour Sébastien Kuperfis, président du groupe, la baisse des taux et le recul des prix depuis 2022 relancent l’activité sur le marché parisien du luxe.

Après un ralentissement en 2024, le marché immobilier parisien montre des signes de reprise en 2025. Dans ce contexte plus actif, le groupe Junot indique une forte progression de son activité, portée par la baisse des taux et le retour des acheteurs.

Un marché parisien plus actif en 2025

Le marché parisien sort progressivement de la phase de blocage observée en 2024. La baisse des taux d’intérêt soutient cette reprise. Ils passent de 4,01 % en 2024 à 3,45 % en 2025.

Cette évolution facilite le recours au crédit. Près de la moitié des acquisitions réalisées par Junot sont financées par emprunt en 2025. Les acheteurs qui avaient suspendu leur projet reviennent progressivement sur le marché.

Les délais de vente se raccourcissent également. Le délai moyen entre la mise en vente et l’acceptation d’une offre s’établit à neuf semaines, contre onze semaines en 2024. Ce niveau traduit un marché plus fluide.

Selon Sébastien Kuperfis, président du groupe Junot, « Paris, qui est un marché de résidences principales et a connu une baisse des prix de 12 % depuis le pic de 2022, retrouve de la fluidité. Acheteurs et vendeurs, vaccinés contre les mauvaises nouvelles, reprennent leurs projets ! »

Une activité en nette progression

Dans ce contexte, Junot indique une progression de 56 % de son chiffre d’affaires global en 2025.

Le nombre de demandes d’acquéreurs augmente de 255 % par rapport à 2024. Ce chiffre traduit un regain d’intérêt pour le marché parisien haut de gamme après deux années d’attentisme.

La dynamique se prolonge en 2026. Au premier trimestre, le montant des transactions cumulées progresse de 18 % par rapport à la même période en 2025.

Plusieurs secteurs se distinguent.

Le Centre de Paris enregistre une hausse de 84 % du montant cumulé des transactions au T1 2026 par rapport au T1 2025. Cette progression est portée par une clientèle haut de gamme et fidèle à l’agence du Marais, ouverte depuis près de dix ans.

La Rive Gauche affiche une progression de 33 % des ventes cumulées en valeur sur la même période. L’ajustement des prix intervenu ces dernières années soutient la demande. Les recherches portent davantage sur des surfaces plus grandes.

L’Ouest parisien progresse de 27 % en valeur au T1 2026. Après deux années d’attentisme, les projets reprennent malgré un contexte encore incertain.

L’Ouest francilien, notamment dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines, enregistre une hausse de 63 % du volume de ventes en 2025 par rapport à 2024.

Une expansion en France et à l’international

Le groupe devient représentant exclusif de Forbes Global Properties pour la France et la Belgique. Ce partenariat lui donne accès à un réseau international spécialisé dans l’immobilier résidentiel haut de gamme.

En France, le département Châteaux & Patrimoine se renforce avec une dizaine de collaborateurs afin de couvrir plusieurs régions. Depuis le début de l’année 2026, ce pôle enregistre une hausse de 75 % des visites.

Junot compte aujourd’hui 270 collaborateurs. Parmi eux, 40 % sont issus d’une reconversion professionnelle. Le groupe s’appuie sur l’École Junot, certifiée Qualiopi, pour former ses équipes.

Fondée en 1984, cette maison familiale spécialisée dans l’immobilier de luxe dispose de 25 agences à Paris, dans l’Ouest parisien, à Lille et à Bruxelles. Elle gère 750 millions d’euros d’actifs, revendique un portefeuille de 185 000 clients potentiels et réalise près de 1 000 ventes par an.

