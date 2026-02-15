Prix de l’immobilier Dinard : Les clés du marché en février 2026

Le point complet sur le marché immobilier à Dinard : prix de vente, loyers et indicateurs clés au 1er février 2026.

Située sur la côte d’Émeraude, dans le département d’Ille-et-Vilaine, Dinard est l’une des stations balnéaires les plus emblématiques de l’Ouest. Ville de villégiature historique, elle attire une clientèle aisée, française et internationale, en quête de résidences secondaires, de biens de prestige et de placements patrimoniaux.

Vous êtes propriétaire à Dinard ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier dinardais, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier très haut de gamme, dominé par la maison

À Dinard, le prix moyen des appartements s’établit à 5 629 €/m², un niveau élevé, caractéristique des stations balnéaires prestigieuses.

Le segment des maisons, très recherché (48 % du parc), affiche un prix moyen de 6 285 €/m², confirmant la prime accordée à l’habitat individuel dans un environnement littoral contraint. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 5 952 €/m², positionnant Dinard parmi les marchés les plus chers de Bretagne.

Appartements : une stabilisation après la hausse

Le marché des appartements connaît une phase de consolidation. À court terme, les prix reculent (–0,4 % sur un mois, –2,8 % sur trois mois). Sur un an, la progression est quasi nulle (+0,4 %).

À moyen terme, l’évolution reste modérée (–1,2 % sur trois ans), avant une hausse significative sur cinq ans (+10,4 %). Ces indicateurs traduisent un marché arrivé à maturité, où les ajustements succèdent à une période de forte valorisation.

Maisons : une trajectoire patrimoniale plus favorable

Le marché des maisons affiche une dynamique plus contrastée. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,8 % sur un mois, –3,0 % sur trois mois). Sur un an, la baisse reste contenue (–1,8 %).

À moyen terme, le repli atteint –3,4 % sur trois ans, avant une forte progression sur cinq ans (+21,4 %), illustrant la solidité du segment maison dans une logique patrimoniale de long terme.

Des loyers élevés, mais des rendements faibles

Le marché locatif dinardais affiche des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 13,8 €/m², contre 14,5 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 14,2 €/m².

Ces niveaux, rapportés à des prix d’achat très élevés, se traduisent par des rendements locatifs faibles, typiques des marchés balnéaires patrimoniaux.

Combien coûte un T2 à Dinard ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 5 629 €/m² × 40 m² ≈ 225 160 €

Loyer mensuel estimatif : 13,8 €/m² × 40 m² ≈ 552 €

Rendement locatif brut : 2,9 % sur 12 mois.

Un rendement faible, cohérent avec un marché avant tout orienté vers la valorisation patrimoniale et l’usage.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire la spécificité du marché dinardais. Ces indicateurs, par nature stables, permettent de comprendre la tension persistante sur les prix.

Les résidences secondaires représentent une part importante du parc (donnée Insee non communiquée précisément), confirmant la vocation touristique et patrimoniale de la commune. La part de propriétaires occupants atteint 57 %, traduisant un marché dominé par la propriété.

Le revenu médian, établi à 40 076 € (Insee 2023), est nettement supérieur à la moyenne nationale, cohérent avec le profil socio-économique de la population résidente.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Dinard reste un marché d’exception. Les opportunités existent, mais nécessitent réactivité, capacité financière élevée et parfaite connaissance des micro-marchés. Si vous vendez. Dans un marché de rareté, les biens bien situés et de qualité conservent une forte attractivité, même en phase de stabilisation. Si vous investissez. Le marché est avant tout patrimonial. Les rendements sont faibles en location longue durée, mais la valeur repose sur la rareté, le prestige et le long terme. À retenir. Les derniers indicateurs confirment un marché très haut de gamme, faiblement corrélé aux dynamiques économiques locales, et engagé dans une phase de stabilisation après plusieurs années de forte valorisation.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

