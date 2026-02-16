Prix de l’immobilier à Pau : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Pau ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine, Pau est une ville résidentielle et universitaire au cadre de vie apprécié, bénéficiant d’une attractivité constante. Longtemps marquée par des prix modérés, son marché immobilier a connu ces dernières années une dynamique plus soutenue, avant d’entrer aujourd’hui dans une phase de repositionnement contrasté selon les segments.

Vous êtes propriétaire à Pau ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier palois, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier de ville moyenne à prix encore accessibles

À Pau, le prix moyen des appartements s’établit à 2 233 €/m², un niveau encore accessible pour une ville de cette taille.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 2 663 €/m², traduisant une prime modérée pour l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 312 €/m², confirmant le positionnement intermédiaire du marché palois.

Appartements : une dynamique toujours positive

Le marché des appartements affiche une dynamique favorable. À court terme, les prix progressent (+0,8 % sur un mois, +2,6 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +4,3 %, et se poursuit à moyen et long terme (+1,7 % sur trois ans, +19,8 % sur cinq ans). Une performance qui confirme l’attractivité du segment, portée par la demande locale et étudiante.

Maisons : un repli marqué sur un an

Le segment des maisons montre en revanche une trajectoire plus fragile. À court terme, les prix reculent (–1,5 % sur un mois, –1,3 % sur trois mois).

Sur un an, la baisse atteint –4,1 %, et s’accentue à moyen terme (–7,3 % sur trois ans). Sur cinq ans, la progression reste toutefois positive (+6,4 %), traduisant un cycle de correction après une phase de hausse.

Des écarts de prix selon les quartiers

À Pau, les écarts de prix restent significatifs selon les secteurs. Le centre-ville et les quartiers proches des commodités conservent une meilleure tenue des valeurs, tandis que certaines zones périphériques concentrent une offre plus abondante, pesant sur les prix, notamment sur les maisons.

Les appartements attirent investisseurs et primo-accédants, tandis que les maisons concernent davantage une clientèle familiale plus sensible aux conditions de financement.

Des loyers soutenus et des rendements attractifs

Le marché locatif palois affiche des loyers soutenus. Les appartements se louent en moyenne 13,1 €/m², contre 14,6 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 13,4 €/m².

Rapportés à des prix d’achat encore contenus, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs attractifs, notamment sur les appartements.

Combien coûte un T2 à Pau ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 233 €/m² × 40 m² ≈ 89 320 €

Loyer mensuel estimatif : 13,1 €/m² × 40 m² ≈ 524 €

Rendement locatif brut : 7,0 % sur 12 mois.

Un rendement élevé, cohérent avec un marché de ville moyenne attractif pour l’investissement locatif.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage essentiel sur le fonctionnement du marché local.

Les résidences secondaires représentent 2,8 % des logements, confirmant un marché majoritairement résidentiel. En revanche, le taux de logements vacants atteint 17,2 %, un niveau élevé qui pèse sur la dynamique des prix, en particulier sur le segment des maisons.

La part de propriétaires occupants s’établit à 39 %, traduisant un bon équilibre entre propriétaires et locataires.

Le revenu médian, établi à 31 099 € (Insee 2023), est proche de la moyenne nationale.

Les délais de vente moyens s’établissent à 71 jours, contre 69 jours un an plus tôt, signalant un marché relativement stable en termes de fluidité.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

