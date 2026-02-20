Prix de l’immobilier Sarlat-la-Canéda : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Sarlat-La-Canéda : prix de vente, loyers et indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine, Sarlat-la-Canéda est l’un des marchés immobiliers les plus atypiques du Périgord. Ville touristique de premier plan, au patrimoine architectural remarquable, elle combine une forte attractivité résidentielle, une présence importante de résidences secondaires et une économie largement tournée vers le tourisme.

Vous êtes propriétaire à Sarlat-la-Canéda ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Sarlat-la-Canéda, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier marqué par le tourisme et la rareté

À Sarlat-la-Canéda, le prix moyen des appartements s’établit à 1 996 €/m², un niveau supérieur à celui de nombreuses villes comparables du département, reflet de l’attractivité touristique et patrimoniale de la commune.

Sur le segment des maisons, largement majoritaires dans le parc local (64 % des logements), le prix moyen atteint 2 338 €/m², traduisant une valorisation plus élevée de l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 211 €/m², confirmant le positionnement intermédiaire à supérieur du marché sarladais.

Appartements : une stabilité à court terme, une hausse sur le long terme

Le marché des appartements connaît quelques ajustements à court terme. Les prix reculent de –0,8 % sur un mois et de –1,5 % sur trois mois. Sur un an, la baisse atteint –1,2 %, traduisant une phase de stabilisation.

À moyen terme, les prix progressent légèrement (+0,2 % sur trois ans), tandis que la hausse sur cinq ans atteint +17,1 %, illustrant un rattrapage progressif soutenu par la demande touristique et résidentielle.

Maisons : un marché plus résilient

Le marché des maisons apparaît plus robuste. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,8 % sur un mois, –2,1 % sur trois mois). Sur un an, la baisse atteint –1,1 %.

Sur trois ans, le recul reste limité (–1,5 %), tandis que la progression sur cinq ans demeure solide, avec +13,6 %. Ces évolutions traduisent un marché soutenu par la rareté des biens et la demande pour des résidences principales ou secondaires.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Sarlat-la-Canéda, la typologie du logement influence fortement les stratégies d’achat. Les petites surfaces, notamment les T2, sont très recherchées pour l’investissement locatif, en particulier en location saisonnière.

Les maisons de caractère et les logements familiaux constituent le cœur du marché, avec des prix plus élevés mais cohérents avec l’attractivité patrimoniale et touristique de la commune.

Des loyers modérés mais une rentabilité dépendante de l’usage

Le marché locatif sarladais affiche des loyers modérés en location longue durée. Les appartements se louent en moyenne 12,0 €/m², contre 10,4 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 11,0 €/m².

Ces niveaux soutiennent une rentabilité correcte en location classique, mais l’économie du marché repose largement sur la location saisonnière, absente de ces statistiques.

Combien coûte un T2 à Sarlat-la-Canéda ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 996 €/m² × 40 m² ≈ 79 840 €

: 1 996 €/m² × 40 m² ≈ 79 840 € Loyer mensuel estimatif :12,0 €/m² × 40 m² ≈ 480 €

:12,0 €/m² × 40 m² ≈ 480 € Rendement locatif brut : 7,2 % sur 12 mois.



Un rendement attractif en location longue durée, pouvant être sensiblement supérieur en location saisonnière selon l’emplacement et le type de bien.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché sarladais. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 18,0 % des logements, traduisant une très forte attractivité touristique et résidentielle. La part de propriétaires occupants atteint 52 %, indiquant un ancrage résidentiel marqué.

Le revenu médian, établi à 31 628 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés, tout en soulignant l’importance d’une clientèle non locale dans la dynamique du marché.

Si vous achetez. Sarlat-la-Canéda offre des opportunités intéressantes pour un projet résidentiel ou patrimonial, à condition d'anticiper la concurrence sur les biens de qualité et bien situés. Si vous vendez. Dans un marché porté par la rareté, les biens bien situés et de caractère continuent de se vendre à de bons niveaux, malgré une sélectivité accrue des acheteurs. Si vous investissez. Les rendements locatifs sont attractifs en location longue durée et peuvent être optimisés via la location saisonnière, sous réserve de bien maîtriser la réglementation locale.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².



Par MySweetImmo

