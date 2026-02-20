Prix de l’immobilier à Uzès : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Auch avec les prix de vente, les loyers et les indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département du Gard, en région Occitanie, Uzès occupe une place singulière sur la carte immobilière du Sud. Ville patrimoniale au charme reconnu, elle attire une clientèle résidentielle et secondaire en quête de qualité de vie, d’authenticité et de biens de caractère. Son marché immobilier se distingue par des prix élevés, une forte présence de résidences secondaires et une dynamique largement portée par une clientèle non locale.

Vous êtes propriétaire à Uzès ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Uzès, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Newsletter MySweetimmo

Un marché immobilier haut de gamme, porté par l’attractivité patrimoniale

À Uzès, le prix moyen des appartements s’établit à 3 706 €/m², un niveau nettement supérieur à la moyenne départementale. Cette valorisation reflète l’attractivité patrimoniale de la commune et la rareté des biens disponibles, en particulier dans le centre historique.

Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 4 515 €/m², traduisant une prime marquée pour l’habitat individuel de caractère. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 4 096 €/m², confirmant le positionnement haut de gamme du marché uzétien.

À lire aussi Prix de l’immobilier Angers : Les clés du marché en février 2026

Appartements : une progression contenue, mais solide sur le long terme

Le marché des appartements affiche une évolution positive mais modérée. À court terme, les prix progressent de +0,8 % sur un mois et de +0,5 % sur trois mois.

Sur un an, la hausse atteint +1,9 %, avant une accélération plus marquée à moyen et long terme, avec +5,0 % sur trois ans et +18,0 % sur cinq ans. Ces évolutions confirment la solidité du marché, soutenu par une demande structurelle.

À lire aussi Prix de l’immobilier Nîmes : les clés du marché en février 2026

Maisons : un ajustement récent après plusieurs années de hausse

Le marché des maisons apparaît plus contrasté à court terme. Les prix reculent de –0,5 % sur un mois et de –3,8 % sur trois mois. Sur un an, la baisse atteint –3,1 %, traduisant une phase d’ajustement après une période de forte valorisation.

À moyen terme, le recul reste marqué (–6,5 % sur trois ans), mais sur cinq ans, la hausse demeure significative (+8,9 %). Ces indicateurs illustrent un marché sensible aux arbitrages budgétaires, mais toujours soutenu par une clientèle solvable.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Uzès, la typologie du logement joue un rôle central dans les stratégies d’achat. Les appartements de caractère, souvent situés dans le centre ancien, sont très recherchés pour les résidences secondaires et les investissements patrimoniaux.

Les maisons, très présentes dans le parc (47 % des logements), concentrent l’essentiel de la valeur du marché, avec une forte demande pour les biens avec extérieur, piscine ou cachet architectural.

Des loyers modérés au regard des prix d’achat

Le marché locatif uzétien affiche des loyers relativement modérés comparés aux prix d’acquisition. Les appartements se louent en moyenne 12,6 €/m², contre 13,4 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 13,0 €/m².

Ces niveaux expliquent des rendements locatifs plus faibles qu’ailleurs, le marché étant avant tout patrimonial et orienté vers l’usage résidentiel ou secondaire.

Combien coûte un T2 à Uzès ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 3 706 €/m² × 40 m² ≈ 148 240 €

: 3 706 €/m² × 40 m² ≈ 148 240 € Loyer mensuel estimatif : 12,6 €/m² × 40 m² ≈ 504 €

: 12,6 €/m² × 40 m² ≈ 504 € Rendement locatif brut : 4,1 % sur 12 mois.

Un rendement modéré, cohérent avec un marché avant tout patrimonial.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché uzétien. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 14,9 % des logements, traduisant une forte attractivité touristique et résidentielle. La part de propriétaires occupants atteint 47 %, indiquant un équilibre entre résidences principales et usages secondaires.

Le revenu médian, établi à 30 073 € (Insee 2023), souligne le poids d’une clientèle non locale dans la dynamique du marché.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Uzès reste un marché d’exception. Les opportunités existent, mais nécessitent réactivité et capacité financière, notamment sur les biens de caractère. Si vous vendez. Dans un marché soutenu par la rareté, les biens bien situés et qualitatifs continuent de se vendre à de bons niveaux, malgré une sélectivité accrue. Si vous investissez. Uzès est avant tout un marché patrimonial. Les rendements sont limités en location longue durée, mais peuvent être optimisés via des stratégies spécifiques (meublé, saisonnier), sous réserve de la réglementation.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements