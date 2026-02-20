Prix de l’immobilier Valence : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Valence : prix de vente, loyers et indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Valence occupe une position stratégique sur l’axe Rhône, entre Lyon et la vallée du sud. Ville-centre dynamique, elle attire à la fois des ménages locaux, des actifs en mobilité et des investisseurs à la recherche d’un compromis entre accessibilité, qualité de vie et rendement.

Vous êtes propriétaire à Valence ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Valence, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier intermédiaire, attractif à l’échelle régionale

À Valence, le prix moyen des appartements s’établit à 2 230 €/m², un niveau encore accessible pour une ville-centre régionale bien connectée. Cette accessibilité soutient une demande active, tant pour les résidences principales que pour l’investissement locatif.

Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 2 656 €/m², traduisant une valorisation supérieure mais cohérente avec la rareté relative de ce type de biens en zone urbaine. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 330 €/m², confirmant le positionnement intermédiaire du marché valentinois.

Appartements : une dynamique positive et régulière

Le marché des appartements affiche une trajectoire favorable. À court terme, les prix progressent de +0,5 % sur un mois et de +1,7 % sur trois mois, traduisant une demande soutenue.

Sur un an, la hausse atteint +2,5 %, confirmant une progression modérée mais continue. À moyen et long terme, les prix évoluent de +1,5 % sur trois ans et de +14,2 % sur cinq ans, illustrant un marché solide sans emballement excessif.

Maisons : une progression marquée sur un an

Le marché des maisons se distingue par une dynamique plus affirmée à court et moyen terme. Les prix progressent de +0,6 % sur un mois et de +2,2 % sur trois mois. Sur un an, la hausse atteint +9,2 %, traduisant un intérêt marqué pour l’habitat individuel.

À moyen terme, un léger repli est observé (–1,2 % sur trois ans), avant une reprise plus modérée sur cinq ans (+6,9 %). Ces évolutions traduisent un marché sensible aux cycles, mais globalement bien orienté.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Valence, la typologie du logement influence fortement les stratégies d’achat. Les petites surfaces, notamment les T2, restent recherchées par les investisseurs et les jeunes actifs, soutenant les prix au mètre carré.

Les maisons et logements familiaux, plus rares, attirent une clientèle résidentielle prête à investir davantage pour bénéficier d’espace et de confort, en particulier dans les quartiers périphériques.

Des loyers accessibles dans un marché locatif équilibré

Le marché locatif valentinois reste équilibré. Les appartements se louent en moyenne 12,8 €/m², contre 14,4 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 13,2 €/m².

Avec un taux de vacance de 12,3 %, le marché locatif impose une certaine vigilance dans le choix des biens, mais offre des perspectives intéressantes pour les investisseurs attentifs à l’emplacement.

Combien coûte un T2 à Valence ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 230 €/m² × 40 m² ≈ 89 200 €

: 2 230 €/m² × 40 m² ≈ 89 200 € Loyer mensuel estimatif : 12,8 €/m² × 40 m² ≈ 512 €

: 12,8 €/m² × 40 m² ≈ 512 € Rendement locatif brut : 6,9 % sur 12 mois.

Un rendement attractif, cohérent avec un marché urbain équilibré et bien connecté.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché valentinois. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 3,3 % des logements, confirmant un marché essentiellement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 44 %, traduisant une mobilité résidentielle significative.

Le revenu médian, établi à 29 849 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés, soutenant l’accessibilité relative du marché local.

Les délais de vente moyens s’établissent à 58 jours, contre 59 jours un an plus tôt, confirmant un marché fluide.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Valence offre un bon compromis entre accessibilité, dynamisme économique et qualité de vie. La progression modérée des prix permet encore d’acheter sans tension excessive. Si vous vendez. Dans un marché fluide, les biens bien positionnés et correctement valorisés trouvent preneur dans des délais raisonnables, notamment sur le segment des maisons. Si vous investissez. Les rendements locatifs sont attractifs, portés par une demande locative stable. La réussite du projet repose sur une sélection rigoureuse de l’emplacement et de la typologie du bien.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².







