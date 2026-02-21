Prix de l’immobilier Beauvais : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Beauvais ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département de l’Oise, en région Hauts-de-France, Beauvais bénéficie d’une position stratégique aux portes de l’Île-de-France. Ville administrative et résidentielle, elle attire des ménages en quête de prix plus accessibles que dans la grande couronne francilienne, ainsi que des investisseurs à la recherche de rendements élevés.

Vous êtes propriétaire à Beauvais ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier beauvaisien, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier très accessible à proximité de l’Île-de-France

À Beauvais, le prix moyen des appartements s’établit à 1 814 €/m², un niveau particulièrement bas au regard de la proximité francilienne.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 2 182 €/m², traduisant une prime mesurée pour l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 1 938 €/m², confirmant le positionnement très accessible du marché beauvaisien.

Appartements : un marché en repli sur un an

Le marché des appartements montre des évolutions contrastées. À court terme, les prix progressent (+1,2 % sur un mois), mais reculent sur trois mois (–2,7 %).

Sur un an, la baisse atteint –1,8 %, et s’accentue à moyen terme (–8,4 % sur trois ans). Sur cinq ans, l’évolution devient négative (–3,7 %), traduisant une correction plus marquée que dans d’autres villes de la région.

Maisons : une dynamique plus résistante

Le segment des maisons affiche une trajectoire plus favorable. À court terme, les prix sont quasi stables (–0,2 % sur un mois, +1,1 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +2,8 %, confirmant l’attrait pour l’habitat individuel. À moyen et long terme, la tendance reste positive (–3,5 % sur trois ans, mais +4,5 % sur cinq ans).

Des écarts de prix marqués selon les secteurs

À Beauvais, les écarts de prix restent sensibles selon les quartiers. Les secteurs bien desservis et proches du centre conservent une meilleure tenue des valeurs, tandis que certaines zones périphériques concentrent davantage de biens à la vente, contribuant à la pression baissière sur les prix.

Les maisons attirent une clientèle familiale, tandis que les appartements restent très prisés par les investisseurs.

Des loyers soutenus et des rendements élevés

Le marché locatif beauvaisien affiche des loyers soutenus. Les appartements se louent en moyenne 12,9 €/m², contre 13,6 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 13,1 €/m².

Compte tenu de prix d’achat très bas, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs élevés, parmi les plus attractifs de cette série.

Combien coûte un T2 à Beauvais ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 814 €/m² × 40 m² ≈ 72 560 €

: 1 814 €/m² × 40 m² ≈ 72 560 € Loyer mensuel estimatif : 12,9 €/m² × 40 m² ≈ 516 €

: 12,9 €/m² × 40 m² ≈ 516 € Rendement locatif brut : 8,5 % sur 12 mois.

Un rendement élevé, cohérent avec un marché très accessible mais plus volatil.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les dynamiques locales.

Les résidences secondaires représentent 1,1 % des logements, confirmant un marché quasi exclusivement résidentiel. Le taux de logements vacants s’établit à 9,5 %, traduisant une offre relativement abondante.

La part de propriétaires occupants atteint 36 %, indiquant une forte présence locative.

Le revenu médian, établi à 27 893 € (Insee 2023), est inférieur à la moyenne nationale, ce qui contribue à maintenir des niveaux de prix bas.

Les délais de vente moyens s’établissent à 93 jours, contre 125 jours un an plus tôt, signalant une amélioration progressive de la fluidité du marché, malgré des niveaux encore élevés.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².





