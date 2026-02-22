Prix de l’immobilier Grenoble : les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Grenoble ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département de l’Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble est une métropole alpine au profil très spécifique. Ville universitaire, scientifique et technologique, elle attire une population étudiante et de jeunes actifs importante, tout en étant contrainte par une géographie resserrée entre massifs. Son marché immobilier est historiquement orienté vers l’appartement et l’investissement locatif.

Vous êtes propriétaire à Grenoble ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier grenoblois, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier dominé par l’appartement

À Grenoble, le prix moyen des appartements s’établit à 2 582 €/m², un niveau modéré pour une métropole régionale, qui continue de soutenir l’accession et l’investissement locatif.

Les maisons sont très minoritaires (3 % du parc), ce qui explique leur niveau de prix élevé, avec une moyenne de 3 878 €/m². Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 626 €/m², confirmant la prédominance de l’appartement dans la structuration du marché.

Appartements : une correction visible à moyen terme

Le marché des appartements s’inscrit dans une phase de repli. À court terme, les prix reculent de –0,8 % sur un mois et de –2,1 % sur trois mois.

Sur un an, la baisse atteint –1,5 %, et s’accentue à moyen terme (–8,8 % sur trois ans). Sur cinq ans, l’évolution est quasi stable (–0,5 %), traduisant un marché arrivé à maturité après une longue période de valorisation.

Maisons : une trajectoire plus favorable

Le marché des maisons suit une dynamique différente. À court terme, les prix sont quasi stables (–0,2 % sur un mois, –1,4 % sur trois mois).

Sur un an, en revanche, la hausse atteint +4,7 %, confirmant la forte attractivité de ce segment rare. À moyen et long terme, la progression se poursuit (+3,6 % sur trois ans, +10,0 % sur cinq ans), portée par la pénurie d’offre.

Des écarts de prix très marqués selon les quartiers

À Grenoble, la localisation reste déterminante. Les quartiers centraux, bien desservis et proches des pôles universitaires, conservent une meilleure tenue des prix, tandis que certains secteurs périphériques connaissent des ajustements plus marqués.

Les appartements, très majoritaires, concentrent l’essentiel des transactions, notamment pour les étudiants et les investisseurs.

Un marché locatif dynamique, soutenu par la population étudiante

Le marché locatif grenoblois demeure actif. Les appartements se louent en moyenne 14,6 €/m², contre 15,3 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 14,6 €/m².Grâce à des prix d’achat encore contenus, les rendements locatifs restent attractifs, en particulier sur les petites surfaces bien situées.

Combien coûte un T2 à Grenoble ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 582 €/m² × 40 m² ≈ 103 280 €

: 2 582 €/m² × 40 m² ≈ 103 280 € Loyer mensuel estimatif : 14,6 €/m² × 40 m² ≈ 584 €

: 14,6 €/m² × 40 m² ≈ 584 € Rendement locatif brut : 6,8 % sur 12 mois.

Un rendement élevé, cohérent avec un marché très orienté investissement locatif.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les spécificités du marché grenoblois. Ces indicateurs, par nature stables, permettent de comprendre les dynamiques observées.

Les résidences secondaires représentent 4,8 % des logements, confirmant un marché principalement résidentiel. Le taux de logements vacants atteint 12,1 %, traduisant une offre relativement abondante sur certains segments.

La part de propriétaires occupants s’élève à 37 %, tandis que le revenu médian, établi à 33 087 € (Insee 2023), est proche de la moyenne nationale.

Les délais de vente moyens atteignent 91 jours, contre 95 jours un an plus tôt, signalant un marché plus lent, mais légèrement plus fluide qu’en 2025.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Grenoble offre actuellement des opportunités, notamment sur les appartements, dans un contexte de correction des prix. Si vous vendez. Dans un marché plus sélectif, le positionnement prix et la qualité du bien sont déterminants pour limiter les délais. Si vous investissez. La demande locative reste solide. Les rendements sont parmi les plus élevés des grandes villes, à condition de cibler les bons quartiers.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

