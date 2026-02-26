Prix de l’immobilier à Montauban : Les clés du marché en février 2026
Le point complet sur le marché immobilier à Montauban: prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.
Située dans le Tarn-et-Garonne (82000), la commune compte 61 372 habitants. Les résidences secondaires représentent 1,4 % du parc, le taux de vacance atteint 11,1 % et les propriétaires occupants constituent 55 % des ménages. Le revenu médian annuel s’élève à 31 660 €. Le délai moyen de vente est de 54 jours.
Vous êtes propriétaire à Montauban ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Montauban, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.
La cote des maisons progresse de plus de 10% en un an
Le prix moyen des appartements s’établit à 2 142 €/m². Le prix moyen des maisons atteint 2 528 €/m². Le différentiel entre habitat collectif et individuel ressort à 386 €/m².
Appartements : +3,6 % sur un an
Sur un mois, les prix des appartements reculent de –1,0 %. Sur trois mois, la variation atteint +0,8 %. Sur un an, les valeurs progressent de +3,6 %. À moyen terme, l’évolution cumulée ressort à +2,2 % sur trois ans et à +18,5 % sur cinq ans.
Maisons : +13,7 % sur un an
Les prix des maisons progressent de +1,1 % sur un mois et de +3,4 % sur trois mois. Sur un an, la variation atteint +13,7 %. Sur trois ans, l’évolution cumulée ressort à +5,2 %, tandis que sur cinq ans, elle atteint +17,6 %.
Des écarts de prix selon la typologie des biens
Avec un différentiel de 386 €/m² entre appartements et maisons, la typologie du bien constitue un facteur déterminant du niveau de prix observé à Montauban. Au sein de chaque segment, les variations au mètre carré dépendent de la surface, de la localisation et des caractéristiques propres au bien.
Des loyers à 12,4 €/m², pour un rendement moyen de 6,3 %
Les appartements se louent en moyenne 11,8 €/m², contre 12,8 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen s’établit à 12,4 €/m². Le rendement locatif brut ressort à 6,6 % pour les appartements et à 6,1 % pour les maisons, soit 6,3 % en moyenne. Le taux de vacance de 11,1 % constitue un paramètre à intégrer dans l’analyse locative.
Combien coûte un T2 à Montauban ?
Pour faciliter la comparaison, MySweetImmo retient un bien « standard » de type T2 de 40 m². Au prix moyen de 2 142 €/m² pour un appartement, l’acquisition d’un T2 de 40 m² représente un budget estimatif de 85 680 €. Sur la base d’un loyer moyen de 11,8 €/m², le loyer mensuel estimatif atteint 472€. Le rendement locatif brut s’établit à 6,6 % sur douze mois.
Structure du parc et contexte socio-économique
Les résidences secondaires représentent 1,4 % du parc immobilier. Le taux de vacance s’établit à 11,1 %. Les propriétaires occupants constituent 55 % des ménages. Le revenu médian annuel de 31 660 € (Insee) est à mettre en perspective avec un prix moyen de 2 356 €/m². La durée moyenne de commercialisation ressort à 54 jours.
Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².