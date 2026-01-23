Réseau de conseil immobilier : Colliers France change de président

Colliers France nomme Ludovic Delaisse président. Directeur général depuis 2021, il succède à Antoine Derville, désormais chairman, dans le cadre d’un plan de succession structuré.

Colliers procède à un changement de gouvernance en France. Ludovic Delaisse est nommé président de Colliers France avec effet immédiat. Il succède à Antoine Derville, qui occupait jusqu’ici cette fonction et devient chairman.

Cette évolution s’inscrit dans un plan de succession préparé de longue date par le groupe. Antoine Derville continuera d’accompagner la direction française, avec un rôle recentré sur les enjeux stratégiques, le développement et les relations internationales, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Dans sa déclaration, Antoine Derville souligne que cette transition vise à garantir la continuité des activités et à maintenir le niveau de service proposé aux clients du groupe.

Un dirigeant issu des métiers du conseil et de la transaction

Ludovic Delaisse connaît bien l’organisation qu’il prend désormais en charge. Il occupait depuis 2021 le poste de directeur général de Colliers France, avec la responsabilité de l’ensemble des activités transactionnelles et de conseil.

Son parcours s’appuie sur plus de trente ans d’expérience dans l’immobilier d’entreprise. Avant de rejoindre Colliers, il a exercé plusieurs fonctions de direction au sein de groupes majeurs du secteur, notamment JLL puis Cushman & Wakefield.

Cette trajectoire, couvrant à la fois la transaction, le conseil et le management d’équipes, est présentée par le groupe comme un élément déterminant dans sa nomination à la présidence.

Une transition placée sous le signe de la continuité stratégique

La nomination de Ludovic Delaisse est soutenue par la direction régionale de Colliers. Davoud Amel-Azizpour, CEO de Colliers EMEA, évoque une transition de leadership préparée en amont.

Selon lui, la connaissance des métiers du groupe, le rôle joué par Ludovic Delaisse dans le développement des activités françaises et sa collaboration étroite avec Antoine Derville ont conduit à ce choix. Le maintien d’Antoine Derville au poste de chairman est présenté comme un facteur de stabilité dans une période de transformation du marché immobilier.

Dans sa première prise de parole en tant que président, Ludovic Delaisse indique vouloir poursuivre les orientations mises en place ces dernières années. Il rappelle que Colliers France a renforcé ses expertises et structuré son organisation sous la direction d’Antoine Derville. Son objectif affiché est de consolider la position du groupe sur le marché français, en s’appuyant sur la coopération entre les métiers du conseil, de la transaction et du project management.

