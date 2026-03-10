Agent immobilier : Quel franchisé Guy Hoquet ferez-vous ?

Vous vous apprêtez à vous lancer dans l’immobilier ? À l’occasion de Franchise Expo Paris, le réseau Guy Hoquet vous invite à identifier votre profil et à découvrir comment la formation et l’accompagnement constituent des leviers essentiels pour performer.

Pendant les trois jours de Franchise Expo Paris, du 14 au 16 mars, les visiteurs du stand Guy Hoquet (Hall 1 – P94-Q97) pourront participer à une expérience interactive pensée pour celles et ceux qui souhaitent entreprendre dans l’immobilier, mais aussi pour les professionnels du secteur.

Manager, gestionnaire ou commercial ?

Le réseau proposera un questionnaire destiné à identifier trois grands profils : manager, gestionnaire et commercial. Cette première étape permettra aux porteurs de projet et aux professionnels de l’immobilier de mieux comprendre leurs forces, leur mode de fonctionnement et les rôles dans lesquels ils peuvent pleinement s’épanouir.

Dans un second temps, ils pourront échanger avec les équipes en charge du développement afin d’envisager les différentes perspectives possibles ( création d’agence, reprise d’activité, association ou évolution au sein d’une agence immobilière) et de découvrir l’offre de formation et l’accompagnement proposés par le réseau. L’outil sera accessible sur le site Guy Hoquet.

« Aujourd’hui, dans l’immobilier, la formation n’est plus un avantage : c’est une condition de réussite. Dans un marché de plus en plus exigeant, la capacité des professionnels à apprendre et à évoluer en permanence est devenue déterminante. Chez Guy Hoquet, nous avons fait un choix clair : investir dans la formation avant tout. Parce que former les professionnels de l’immobilier et leurs équipes, c’est leur donner les moyens de s’adapter, d’innover et de construire une performance durable », indique Stéphane Fritz, Président de Guy Hoquet l’Immobilier.

La formation : premier levier de performance

Les professionnels qui rejoignent le réseau Guy Hoquet bénéficient d’un dispositif complet comprenant : une formation initiale de 5 à 11 semaines selon leur profil, une plateforme d’e-learning propriétaire accessible à tout moment et une formation métier continue et illimitée, en présentiel comme en distanciel, accessible à l’ensemble des équipes du réseau.

En 2025, cette dynamique s’est traduite par 193 sessions de formation en présentiel, 1290 participants uniques et un taux de satisfaction de 94 %, illustrant l’importance accordée par le réseau à la montée en compétences de ses équipes et à la qualité des formations proposées.

GH Business School : élever le niveau de compétences dans l’immobilier

Pour prolonger cette dynamique, Guy Hoquet a créé la GH Business School, première école diplômante intégrée à un réseau immobilier. Elle propose plusieurs parcours reconnus par l’État, du Bachelor au MBA, accessibles aux collaborateurs, aux dirigeants d’agence et aux futurs franchisés.

Les premiers parcours permettent aux professionnels de l’immobilier de structurer leurs compétences opérationnelles, de développer une vision globale du métier et d’accéder progressivement à des responsabilités dans la gestion et le développement d’une activité immobilière, jusqu’à l’obtention des habilitations nécessaires pour ouvrir leur propre agence.

Le MBA Management Immobilier, conçu avec une grande école de commerce partenaire, s’adresse aux dirigeants et futurs franchisés souhaitant renforcer leurs compétences en management, en pilotage de la performance et en stratégie de développement. Ce parcours de formation vise à leur donner les clés pour structurer durablement leur activité et accompagner la croissance de leurs équipes.

« Notre ambition est claire : élever durablement le niveau de professionnalisation du secteur et accompagner l’évolution des acteurs de l’immobilier à chaque étape de leur parcours », conclut Stéphane Fritz.

