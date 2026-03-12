Immobilier neuf Ile-de-France : Des signes d’amélioration mais une reprise encore trop fragile
En Île-de-France, la FFB estime que les premiers signes d’amélioration dans le bâtiment restent trop limités. La hausse des autorisations de logements, de 19,8 % sur un an à fin 2025, est bien perçue comme un élément encourageant mais cet indicateur ne suffit pas, selon elle à parler d’une reprise solide du secteur.
- En Île-de-France, les logements mis en chantier sont passés de 59 500 en 2022 à 44 900 en 2025.
- La hausse des autorisations de logements en Ile-de-France, de 19,8 % sur un an à fin 2025, est un élément encourageant.
- À l’approche des municipales des 15 et 22 mars 2026, la FFB Grand Paris Île-de-France demande aux collectivités de faciliter les projets et l’accès des PME aux marchés publics.
La FFB Grand Paris Île-de-France a présenté son analyse de la conjoncture du secteur du bâtiment. Si plusieurs indicateurs montrent une amélioration en 2025, la Fédération souligne que la reprise reste fragile et insuffisante pour répondre aux besoins du territoire. Des signaux positifs qui ne permettent pas encore de parler d’une reprise durable.
Logement : un niveau d’activité encore trop faible
Le secteur du logement reste particulièrement en retrait. Entre 2022 et 2025, les logements mis en chantier sont passés de 59 500 à 44 900, tandis que les logements autorisés ont reculé de 77 100 à 64 800.
La hausse des autorisations, de +19,8 % en un an, observée fin 2025 constitue un signal encourageant, mais elle ne compense pas la baisse enregistrée depuis trois ans.
Rénovation et entreprises : une résistance sous tension
L’entretien-rénovation montre également des signes de ralentissement, avec une baisse de –2,1 % en volume au troisième trimestre 2025 en Île-de-France, malgré une demande structurellement forte.
La FFB Grand Paris Île-de-France salue la réouverture du dispositif MaPrimeRénov’, tout en appelant à une plus grande stabilité des aides publiques.
Des mesures positives et des enjeux locaux déterminants
La FFB Grand Paris Île-de-France salue les récentes mesures visant à soutenir l’activité, parmi lesquelles la création du statut du bailleur privé dans la loi de finances pour 2026, ainsi que le dispositif Relance Logement, destiné à encourager l’investissement locatif.
Ces dispositifs vont dans le bon sens mais restent insuffisants pour relancer durablement le secteur, marqué par des délais importants entre décisions et réalisations.
À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, la FFB Grand Paris Île-de-France souligne le rôle central des collectivités locales dans la relance des projets. Elle appelle notamment à simplifier les autorisations d’urbanisme, mobiliser le foncier disponible, renforcer la rénovation énergétique et faciliter l’accès des PME aux marchés publics.
La FFB Grand Paris Île-de-France estime que les municipales de 2026 devront permettre de transformer les premiers signes d’amélioration en une dynamique durable de reprise.
« Les premiers signes d’amélioration sont réels, mais ils restent encore insuffisants pour enclencher une reprise solide. Le secteur a besoin de stabilité et d’une mobilisation collective pour relancer durablement la construction en Île-de-France », affirme Édouard Durier, vice-président de la FFB Grand Paris Île-de-France en charge des affaires économiques.