Réseau immobilier : CENTURY 21 élu Marque Préférée des Français

CENTURY 21 est élue Marque Préférée des Français selon OpinionWay. Pour Jérémy Ordronneau, son directeur marketing, cette distinction reflète la confiance accordée au réseau.

CENTURY 21 a été élue Marque Préférée des Français dans la catégorie « agences immobilières », selon une étude OpinionWay. Cette distinction met en avant un enjeu clé du marché : la confiance. Elle intervient dans un contexte où les attentes de transparence et d’accompagnement se renforcent.

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Une distinction qui confirme l’importance de la confiance

Le marché immobilier reste complexe pour les particuliers. Acheter ou vendre un logement engage des montants importants et suscite souvent des inquiétudes. Dans ce contexte, la confiance joue un rôle central.

L’élection de CENTURY 21 comme Marque Préférée des Français vient illustrer cette attente. Elle s’ajoute à une autre distinction revendiquée par le réseau, élu Marque de l’Année 2026 pour la deuxième année consécutive.

« Être élue Marque Préférée des Français constitue une preuve de confiance particulièrement forte pour notre réseau. Cette distinction nous encourage à poursuivre notre engagement : innover et améliorer en permanence nos méthodes pour offrir le meilleur service jamais offert par aucune autre organisation immobilière », précise Jérémy Ordronneau, directeur marketing de CENTURY 21 France.

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Une notoriété élevée et des clients prescripteurs

CENTURY 21 bénéficie d’une forte visibilité auprès du grand public. Selon une étude IFOP réalisée en 2025, près de 9 Français sur 10 déclarent connaître la marque.

Le réseau met aussi en avant la satisfaction de ses clients. Il indique que 95 % d’entre eux sont prêts à le recommander.

Dans l’immobilier, ce type d’indicateur pèse dans le choix d’une agence. Les particuliers s’appuient souvent sur les avis et le bouche-à-oreille avant de confier leur projet.

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Des outils pour rendre les transactions plus compréhensibles

CENTURY 21 explique vouloir simplifier les démarches pour les particuliers. Le réseau cite notamment le “Mandat Confiance”.

Ce dispositif encadre la relation entre le vendeur et l’agence. Il vise à rendre les étapes de la vente plus claires et à mieux informer le client tout au long du projet.

Dans un marché plus attentif aux conditions de vente, cette lisibilité devient un critère de choix.

960 agences portées par des entrepreneurs locaux

Le réseau repose sur 960 agences franchisées et 7 070 collaborateurs en France. Chaque agence est dirigée par un chef d’entreprise local.

Ces professionnels sont impliqués dans la vie de leur territoire. Ils participent à des événements immobiliers, soutiennent des associations ou nouent des partenariats avec des clubs sportifs.

Cette présence de terrain renforce la proximité avec les habitants, un élément clé pour instaurer une relation de confiance.

Étude réalisée du 19 au 20 novembre 2025 par OpinionWay auprès d’un échantillon représentatif de 1015 personnes de la population française âgées de 18 ans et plus, dans

la catégorie « agences immobilières ». Par MySweetImmo

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