Réseau immobilier : 40 conseillers quittent Keller Williams pour eXp France

Plus de 40 conseillers de la Team Oxygène à Perpignan, emmenés par Justin Froli, viennent de quitter Keller Williams pour rejoindre eXp France. Cette arrivée permet à eXp France de dépasser le seuil des 800 conseillers en France.

eXp France revendique une opération inédite : plus de 40 conseillers immobiliers rejoignent le réseau en même temps. À l’origine de ce mouvement, Justin Froli, fondateur de la Team Oxygène, basée à Perpignan, qui quitte Keller Williams avec toute son équipe. Un mouvement rare qui illustre la concurrence entre réseaux pour attirer les conseillers.

Selon le réseau, ces professionnels sont implantés dans les Pyrénées-Orientales et au-delà. Cette arrivée permet à eXp France de dépasser le seuil des 800 conseillers en France.

La rencontre entre Samuel Caux, président d’eXp Realty France, et Justin Froli s’est faite par l’intermédiaire d’un conseiller du réseau. « Dès les premiers échanges, on a parlé le même langage », confie Samuel Caux. « Justin partage la même exigence de service, la même ambition pour ses conseillers et la même conviction que le métier d’agent immobilier doit se réinventer », ajoute-t-il.

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Un modèle axé sur la réduction des coûts et les services

Justin Froli explique son choix par l’organisation proposée par eXp. « Le seul modèle international et polymorphe capable de s’adapter à chaque structure pour en alléger drastiquement les charges, en augmenter la productivité tout en la protégeant juridiquement, c’est bien eXp France », affirme-t-il.

Concrètement, eXp France met en avant un fonctionnement sans franchise, sans droit d’entrée ni engagement. Le réseau indique également qu’il n’impose pas d’habillage commercial aux équipes.

Côté outils, les conseillers disposent notamment d’un outil de gestion des clients (CRM) pris en charge, avec diffusion illimitée des annonces sur les portails immobiliers. Une équipe d’une quinzaine de personnes assure aussi un accompagnement au quotidien.

Le réseau souligne également son implantation internationale, avec plus de 80 000 conseillers dans 29 pays. Il met en avant un système de parrainage de nouveaux conseillers présenté comme plus rémunérateur, ainsi que la possibilité de créer sa propre équipe.

Les frais mensuels sont annoncés à 100 euros HT. « Ce qui était une ligne de coûts devient un levier de performance, et ce qui prenait du temps devient de l’énergie retrouvée », résume Samuel Caux.

Un objectif affiché de 1 000 conseillers en 2026

Avec cette arrivée, eXp France poursuit sa croissance sur le marché français. Le réseau a été lancé en décembre 2020 par Samuel Caux, qui revendique 25 ans d’expérience dans l’immobilier.

Son modèle repose sur un fonctionnement sans agences physiques, avec des outils numériques mutualisés. Une organisation qui se veut plus souple que celle des réseaux traditionnels.

L’arrivée d’une équipe entière confirme une tendance : les réseaux immobiliers cherchent à attirer des groupes déjà structurés, en misant sur des coûts réduits et davantage d’autonomie.

eXp France affiche désormais un objectif clair : atteindre 1 000 conseillers en France d’ici 2026.

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