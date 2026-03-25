Immobilier : Septeo rachète Cadastre.com pour aider les agents à trouver plus de vendeurs

Septeo annonce l’acquisition de Cadastre.com pour enrichir Modelo. L’objectif est d’aider les agents immobiliers à mieux identifier les biens à vendre et à exploiter les données.

Septeo annonce l’acquisition de Cadastre.com, un outil qui permet d’identifier des biens et des vendeurs potentiels. Déjà intégré à Modelo, ce rachat vise à aider les agents immobiliers à mieux prospecter et à centraliser leurs outils.

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Un outil supplémentaire pour trouver des biens à vendre

Septeo poursuit un objectif simple : regrouper dans un seul logiciel tous les outils utilisés par les professionnels de l’immobilier.

Avec ce rachat, Septeo ajoute une solution spécialisée dans la recherche de biens à vendre. L’outil était déjà intégré à Modelo Office, ce qui facilite son adoption par les utilisateurs existants.

L’idée est de permettre aux agents immobiliers de travailler dans un seul environnement, sans multiplier les logiciels.

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Ce que ça change concrètement pour les agents immobiliers

Septeo cherche à simplifier le travail des agents immobiliers. L’objectif est de leur permettre de trouver plus facilement des biens à vendre et de mieux organiser leur activité.

La centralisation des outils dans Modelo doit limiter les manipulations entre plusieurs logiciels. Elle doit aussi faciliter le passage de la donnée à l’action commerciale.

Cette opération illustre une tendance plus large du marché : les éditeurs de logiciels immobiliers intègrent de plus en plus de données et d’intelligence artificielle pour accompagner les professionnels dans toutes les étapes de leur métier.

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Repérer plus vite les vendeurs potentiels

Cadastre.com sert à détecter des opportunités de vente. L’outil croise plusieurs sources de données : les DVF (historique des ventes), les DPE (diagnostics de performance énergétique) et les données cadastrales.

Concrètement, les agents peuvent repérer plus rapidement des biens susceptibles d’être mis en vente. Ils peuvent aussi mieux cibler les propriétaires à contacter.

La plateforme propose une carte interactive, des filtres précis (surface, type de bien, valeur) et des tableaux de bord pour suivre son activité. L’objectif est de transformer les données en contacts exploitables.

Septeo met également en avant un gain de temps et une meilleure anticipation des mises en vente grâce à l’analyse des tendances locales.

Avec cette intégration, Modelo couvre désormais toutes les étapes du métier, de la recherche de biens jusqu’à la gestion des mandats.

« L’union entre Cadastre.com et la puissance analytique de Modelo Insight nous ouvre la voie pour construire les outils de demain : plus intelligents, plus prédictifs et capables de couvrir une profondeur de marché inégalée. Cette intégration nous permet d’aller plus loin dans notre mission : donner aux agents immobiliers des solutions simples, fiables et immédiatement actionnables pour gagner en efficacité et en performance », explique Manon Billet, directrice de Modelo Insight.

Des fonctionnalités d’intelligence artificielle déjà intégrées

Septeo et Cadastre.com partagent la même orientation : proposer des outils simples à utiliser, basés sur la donnée et l’intelligence artificielle.

Depuis novembre 2025, un pack Premium complète l’offre avec plusieurs fonctionnalités : retouche de photos pour le home staging, aide à la rédaction d’e-mails et de contenus, amélioration de textes, création de publications pour les réseaux sociaux et retranscription automatique de messages audio.

Ces outils visent à faire gagner du temps sur les tâches du quotidien et à améliorer la qualité des annonces et des communications.

« Rejoindre Septeo, c’est donner à Cadastre.com les moyens de poursuivre son développement tout en restant fidèle à ce qui fait sa force : un produit reconnu, une équipe experte et une forte proximité avec les professionnels de l’immobilier. Cette opération garantit à nos clients continuité, stabilité et une capacité accrue d’innovation, au service de leurs enjeux quotidiens », ajoute Olivier Nicolas, directeur général de Cadastre.com.

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