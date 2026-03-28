Immobilier New York : Un appartement d’avant-guerre en vente sur la mythique Fifth Avenue

Un appartement de 92 m² avec deux chambres est mis en vente au 25 Fifth Avenue, à Greenwich Village, dans un immeuble construit en 1921, seul condominium d’avant-guerre situé sur la partie sud de Fifth Avenue.

À Greenwich Village, un appartement, situé au 25 Fifth Avenue, dans un secteur très prisé de Manhattan, vient d’être mis sur le marché par les agences Compass et John Taylor pour 2 600 000 dollars.

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Un appartement d’avant-guerre à une adresse très recherchée

L’appartement incarne le charme intemporel du pré-guerre, allié au contemporain.

L’adresse se situe à proximité immédiate de Washington Square Park. Le quartier offre une forte concentration de commerces, de restaurants et de transports. Ce type de bien reste rare dans ce secteur très recherché de Manhattan.

Un immeuble de 1921 avec des services complets

L’immeuble, construit en 1921, occupe une place unique dans le paysage immobilier local : il s’agit du seul condominium d’avant-guerre situé sur la partie sud de Fifth Avenue. Il propose des services incluant concierge, portier, superintendant résident, salle de sport et jardin paysager privé.

À New York, l’emplacement reste déterminant. Ce type d’immeuble associe une adresse historique à des services aujourd’hui attendus par les acquéreurs.

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Des caractéristiques anciennes devenues rares

Le bien est présenté dans un état impeccable. Il mesure 92 m² et comprend deux chambres. Il bénéficie de vues dégagées sur les maisons classées du quartier et sur les bâtiments emblématiques de l’avenue.

L’appartement conserve plusieurs éléments recherchés : plafonds à poutres apparentes, parquets en bois massif et cheminée à bois.

Ces caractéristiques sont devenues rares sur le marché new-yorkais, en particulier dans les quartiers historiques.

Une offre qui illustre la rareté des biens de caractère

Cette mise en vente intervient dans un contexte de rareté accrue pour les biens de caractère sur la Gold Coast, la partie la plus chic du quartier, le long de la 5e Avenue.

Cette adresse confirme l’intérêt des investisseurs pour des emplacements historiques qui combinent prestige, qualité architecturale et vie de quartier.

Cette opération illustre plus largement la tension persistante sur les appartements anciens situés dans les secteurs les plus recherchés de Manhattan.

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