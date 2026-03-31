Les besoins des entreprises en équipement

Face à la concurrence, les professionnels de l’immobilier misent sur l’équipement de bureau pour séduire les locataires. Mobilier, services et flexibilité deviennent des critères décisifs pour louer plus vite et plus cher.

Équipements de bureau, offrez plus que des mètres carrés à vos locataires

Être un professionnel de l’immobilier va plus loin qu’être un simple pourvoyeur de mètres carrés. Le secteur étant très concurrentiel, vous devez offrir à vos clients des services et offres vous démarquant. Proposez des expériences de travail complètes. Choix du mobilier, des fournitures et de l’aménagement font la différence et améliorent grandement la valeur du bien. Ces ajouts peuvent influer sur la valeur d’un actif, sa vitesse de commercialisation ainsi que la satisfaction des occupants. Réfléchissez vos espaces différemment afin de les promouvoir plus facilement et obtenez un taux de remplissage plus élevé.

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Équipement de bureau : Du mètre carré à l’expérience d’usage

Les clients possèdent aujourd’hui de nombreux choix pour trouver leurs futurs locaux. Ils peuvent comparer les emplacements, les loyers mais surtout les services associés aux biens. Ces futurs locataires peuvent également juger l’expérience proposée. Un simple espace vide, à transformer, peut sembler risqué pour une entreprise locataire. Il attire peu et par conséquent devient un bien compliqué à placer.

Un angle d’amélioration pour augmenter votre taux de remplissage est de fournir des espaces intelligemment agencés. Un mobilier cohérent, des fournitures disponibles, des installations électriques et internet prêt à être utilisé créent un environnement immédiatement opérationnel. Découvrez JPG et créez dès maintenant des espaces très prisés se louant plus cher.

[Bon à savoir] : Pourquoi un espace meublé est attractif ? Il permet aux futurs locataires de s’installer dans des espaces de travail bien aménagés. Il réduit le temps d’installation, les équipes de travail limitent leur interruption d’activité.

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Flex office, coworking, télétravail : émergence des nouveaux modèles

Les habitudes de travail évoluent et les entreprises prennent différentes formes. Du solo preneur à la recherche d’espace professionnel en location à la semaine voire à la journée, aux entreprises en recherche d’espace modulable. Vous devez penser à tous usages potentiels afin d’attirer toujours plus de clients.

Ces nouveaux modèles vous forcent à équiper les bureaux avec du matériel attractif et adapté aux besoins de vos clients. Créez au sein de plateaux vides des espaces de travail collaboratif avec des meubles modulables. Ajoutez des espaces d’isolation permettant réunions et visioconférence en toute discrétion. Mettez à disposition de l’équipement type imprimante avec ses recharges d’encre et papier. Cela peut être l’objet d’une facturation supplémentaire, d’un forfait en sus du bail.

[Bon à savoir] : Un aménagement flexible vous permet de réduire les coûts de réaménagement entre deux locataires. Ainsi les travaux lourds sont évités ou se raréfient.

Bien-être, durabilité et RSE : l’équipement de bureau au centre de la location et de la vente de biens

Le bien-être au travail est une notion qui a pris de l’ampleur depuis la pandémie. Les habitudes évoluent, les employés recherchent plus au sein de leur entreprise. Il est de fait nécessaire d’introduire des modifications impactant la qualité de vie au travail.

Les salariés exigent des espaces ergonomiques, lumineux, confortables mais également responsables. C’est pourquoi désormais les directions intègrent ces critères au sein de leur recherche de locaux. Les politiques RSE sont une réalité avec laquelle il est important de composer. Équipez vos locaux avec du mobilier professionnel responsable, issu de filière respectueuse de l’environnement.

De même, procurez à vos locataires du matériel ergonomique qui facilite le travail quotidien. Il s‘agit d’une véritable plus-value, un argument commercial à faire valoir lors des négociations. Notez qu’un bâtiment qui combine localisation stratégique, performance énergétique et équipement responsable attire des locataires plus exigeants et plus stables.

Un interlocuteur unique pour votre équipement de bureau

Promoteur immobilier, agence de location ou de vente immobilière ou gérant d’espaces professionnels doivent jongler avec de nombreux intervenants. Fournisseurs de matériels, délais divergents, références non suivies, sont tant de problèmes lorsque vous travaillez avec de multiples intervenants.

Choisissez la simplicité et consolidez vos achats de fournitures, meubles et équipements de bureau au même endroit. En optant pour un intervenant unique, vous avez la certitude d’avoir un compte client reconnu de vos achats, la possibilité de choisir vos références préférées facilement. Un fournisseur proposant mobilier, fournitures, accessoires, solutions pour salle de réunion et produits d’entretien et du quotidien simplifie chaque étape. Bénéficiez de livraisons coordonnées à vos différentes adresses et d’un suivi centralisé. En outre, les budgets se maîtrisent plus facilement.

Adoptez dès maintenant une nouvelle logique de gestion d’espace de bureau et trouvez de nouveaux clients plus facilement. Intégrez de l’équipement de bureau de qualité dans vos biens immobiliers et louez plus cher vos bâtiments. Vos actifs gagneront en valeur, vos locataires en satisfaction et vos équipes en sérénité grâce à un interlocuteur unique.

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