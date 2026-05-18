Proptech : Leedflow lève 1,5 million d’euros pour automatiser les rappels des agents immobiliers
Leedflow annonce une levée de 1,5 million d’euros auprès de business angels de l’immobilier. La proptech automatise le suivi commercial des agents immobiliers grâce à un outil capable de résumer les appels, remplir les fiches contacts et générer des rappels sans saisie manuelle.
- Leedflow lève 1,5 million d’euros auprès d’investisseurs issus de l’immobilier.
- La solution Leedflow automatise les comptes rendus d’appels et les rappels des commerciaux immobiliers sur le terrain.
La proptech Leedflow annonce une levée de 1,5 million d’euros auprès de business angels de l’immobilier. La jeune société veut automatiser le suivi commercial des agents immobiliers grâce à un outil capable de résumer les appels, remplir les fiches contacts et générer des rappels sans saisie manuelle. Parmi les investisseurs figurent notamment Édouard Le Goff, fondateur de Kinaxia, revendue à Septeo en 2021, et Vincent de Saint Sernin, ancien CEO d’Orisha Real Estate.
Leedflow veut résoudre un problème très concret du terrain
Les commerciaux terrain, et en particulier les agents immobiliers, enchaînent les appels entre deux rendez-vous, en voiture ou lors de visites. Une organisation qui laisse souvent peu de place à la prise de notes et au suivi commercial.
Leedflow veut justement automatiser cette partie du travail. La solution capte les appels, en génère un résumé, met à jour la fiche contact et programme un rappel automatiquement. L’objectif affiché : éviter les oublis et limiter les opportunités commerciales perdues.
« Leedflow m’a dit de rappeler 4 jours après, pas une semaine. J’ai eu la notif entre deux rendez-vous. En arrivant chez le client, leur téléphone sonnait des autres agences. J’ai pris le mandat en exclu. C’est un outil de malade», s’enthousiaste Jordan Siali, directeur d’agence immobilière.
Le projet est né d’un constat de terrain fait par Clément Réau et son équipe après plusieurs années passées auprès des professionnels de l’immobilier.
« Pendant deux ans, on a aidé les agences à transformer leurs bases de données inexploitées en opportunités concrètes. Et un jour, on a compris : le vrai problème, c’est que ces bases sont quasiment vides. Personne ne les remplit. On a arrêté de demander aux agents de changer leurs habitudes et on a construit un outil qui s’adapte aux leurs », précise Clément Réau, fondateur de Leedflow
Une levée de 1,5 million d’euros pour accélérer le produit
Cette levée de fonds doit permettre à la startup de poursuivre le développement de son produit et de renforcer les intégrations avec les logiciels métiers utilisés par les professionnels de l’immobilier.
Leedflow prévoit également de déployer plus largement son application auprès des commerciaux terrain. Si l’immobilier constitue aujourd’hui son marché principal, la société indique vouloir s’ouvrir ensuite à d’autres secteurs.
La bêta de la solution a été lancée en janvier 2026. Selon l’entreprise, plusieurs milliers d’appels ont déjà été captés et transformés en rappels automatiques depuis son lancement.
Pourquoi les agents immobiliers sont les premiers concernés
Leedflow cible d’abord les agents immobiliers, mandataires et directeurs d’agence, dont une partie importante de l’activité repose sur le suivi commercial quotidien.
Plusieurs professionnels utilisent déjà l’outil dans le cadre de la phase bêta. Les résultats évoqués ci-dessous relèvent de témoignages utilisateurs communiqués par l’entreprise.
« Avant Leedflow, c’était des post-it partout, j’en pouvais plus. Aujourd’hui, je suis passée de 16 à 24 mandats en quelques mois. J’ai gagné au moins 1 heure par jour. Si tu comptes sur ta mémoire, t’as tout faux« , explique Stéphanie Payette, conseillère immobilier iad.
Alexandra Dubuis, conseillère immobilier ajoute : « Souvent, on fait nos appels en voiture et on n’a pas toujours de quoi prendre des notes. Leedflow note tout pour nous et nous dit quoi faire après chaque appel. Depuis que j’ai Leedflow, ma to-do list papier est aux oubliettes. »