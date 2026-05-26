Immobilier : Ce que les acheteurs recherchent vraiment en 2026

Selon une étude de Jinka menée sur plus de 700 000 alertes immobilières, les acquéreurs de 2026 privilégient désormais le budget et la performance énergétique avant même le type de bien. Une évolution qui change les règles du marché.

S’il y a bien un acteur qui fait tourner le monde de la transaction immobilière, c’est l’acquéreur. Et pour satisfaire au mieux ses attentes, la clé est de comprendre ce qu’il recherche.

Pour le savoir, Jinka, hub d’annonces immobilières, a analysé plus de 700 000 alertes, soit autant d’intentions d’achat, permettant de dessiner les aspirations immobilières des acquéreurs sur le premier quadrimestre 2026.

Parmi les points clés de l’étude : l’acheteur de 2026 raisonne d’abord en budget plutôt qu’en typologie de bien (46% d’alertes sans ce critère spécifique), un budget moyen d’acquisition qui se situe entre 150 000 € et 400 000 € (44 % des acquéreurs), avec un budget médian de 300 000 €.

Le prix est, par ailleurs, sujet à un fort effet de seuil : un bien affiché à 512 000 € perd 30 % de visibilité face à un autre affiché à 500 000 €.

Enfin, le DPE s’impose désormais comme le premier critère de sélection, avec un filtrage explicite présent sur 30 % des alertes créées.

Au regard du contexte actuel, les porteurs de projets immobiliers prêts à concrétiser sont de plus en plus sélectifs et exigeants.

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Appartement ou maison, qu’importe pourvu qu’il respecte le budget

Alors que la typologie du bien faisait partie intégrante du projet de logement il n’y a pas si longtemps, c’est désormais devenu un critère secondaire. Ainsi, c’est le budget, nerf de la guerre immobilière, qui prime actuellement. Sur les 711 359 alertes étudiées, 46 % ne précisent aucune typologie de bien à leur création.

Malgré tout, la maison reste le bien favori et apparaît comme critère dans 37% des alertes, plus du double des appartements qui ne représentent que 16% des critères.

“Croire que la maison ne fait plus rêver serait une erreur. Seulement, l’acquéreur de 2026 se doit de rationaliser au maximum ses critères afin de coller à son impératif budgétaire. Le type de bien n’apparaît donc plus comme essentiel mais intervient davantage comme une variable d’ajustement », décrypte Marc Lebel, CEO de Jinka.

Autre enseignement fort concernant le budget : l’effet de seuil agit comme un biais cognitif puissant,conduisant les acquéreurs à raisonner non plus par prix mais par paliers ronds.

Ainsi, six seuils mentaux (150 000, 200 000, 250 000, 300 000, 350 000 et 400 000€) concentrent à eux seuls 43 % de la demande exprimée sur Jinka.

La conséquence est implacable pour les vendeurs : un bien à vendre affiché à 512 000€ est environ 30% moins visible qu’un autre à 500 000€.

“Pour quelques milliers d’euros, que le vendeur pourrait être en mesure de concéder à la négociation, ce dernier prend le risque d’invisibiliser très fortement son bien, et ce, sans même le savoir”, souligne le fondateur de Jinka.

Enfin, il est à noter qu’au niveau national, 300 000 € s’impose comme le budget max médian des acquéreurs, concentrant à lui seul 12 % des intentions d’achat. Un repère psychologique partagé qui met en lumière une forte homogénéité du pouvoir d’achat, quelles que soient les spécificités locales de chaque marché.

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Quand un critère devient un point de rupture : le DPE

Quasi inconnu du grand public il y a dix ans, le DPE constitue aujourd’hui le premier levier de sélection immobilière puisqu’il est un filtre explicite (pas uniquement coché par défaut) dans 30% des alertes.

La rupture est nette et se joue entre la lettre D et la lettre E : un bien classé E perd 15% de visibilité en moyenne en comparaison avec un autre classé D.

Le seuil n’est plus seulement réglementaire, il est devenu psychologique.

Si l’Île-de-France est plus tolérante, c’est uniquement en raison de la rareté de l’offre, qui pousse les porteurs de projets à faire des concessions sur certains critères, dont l’étiquette énergétique qui devient un arbitrage contre la pénurie.

En bout de chaîne du DPE, le bien classé G est, lui, marginal pour tous les acquéreurs avec 6% de présence dans les alertes. Seuls les investisseurs et chasseurs de travaux sont à la recherche de cette passoire thermique qui se négocie à prix (très) cassé.

“Le DPE n’est plus une donnée technique, c’est devenu un vrai indicateur de qualité pour l’acheteur. Une mauvaise lettre et le bien sort littéralement du champ de vision de la majorité des acquéreurs. Ne pas afficher de DPE revient quasiment à ne pas exister sur le marché de la recherche”, commente Marc Lebel.

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L’espace extérieur reste le critère d’agrément privilégié

Définitivement, il y aura un avant et un après confinement dans l’immobilier. Le traumatisme du manque d’espace extérieur a laissé des traces et propulsé le balcon ou la terrasse comme critère d’agrément privilégié et universel, qu’on soit en province, mentionné dans 24% des alertes, ou en IDF, spécifié dans 22% des alertes.

Le jardin, quant à lui, est plus marqué en province (28%) qu’en Ile-de-France (8%) tandis que, logiquement, l’ascenseur est plutôt un critère francilien (21%) que provincial (6%), tout comme la cave (17% pour l’DF et 7% la province).

Le parking met tout le monde d’accord en faisant partie de 10% des alertes provinciales et 9% des franciliennes.

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