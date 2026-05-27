Nomination : Julie Bachet élue à la Présidence de l’APIC

A la suite du départ de Caroline Arnould et à l’issue de son Conseil d’administration du 21 mai, l’APIC a élu Julie Bachet, Directrice Générale de Vousfinancer, à sa présidence.

Après plusieurs années à la tête de l’APIC, au terme de son mandat, Caroline Arnould a passé le relais. A l’issue de nouvelles élections, Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer, a été élue Présidente de l’APIC.

Issue du monde bancaire, et à la tête de Vousfinancer depuis 6 ans, avec un profil opérationnel et ancré dans les réalités du marché, elle prend la tête d’une association représentative d’un secteur en pleine expansion, dont la part de marché dans la distribution de crédit immobilier représente aujourd’hui environ 40 % de la production nationale.

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Un bureau expert et représentatif à la Présidence de l’APIC

Julie Bachet est entourée de deux vice-présidents aux profils complémentaires : Laura Martino, directrice des partenariats bancaires et des financements spécialisés chez CAFPI, Vice-Présidente et Christophe Boiché, directeur assurances chez Meilleurtaux et représentant des courtiers au Comité consultatif du secteur financier (CCSF), Vice-Président.

« Ensemble, nous représentons trois des grandes enseignes nationales du courtage en crédit : cette représentativité est une force. Elle va nous permettre de croiser nos expertises, de mutualiser nos connaissances du terrain et de démultiplier nos leviers d’action au service de toute la profession. C’est cette intelligence collective que je veux mettre au cœur du projet de l’APIC », explique Julie Bachet, Présidente de l’APIC et Directrice Générale de VousFinancer

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L’APIC : quinze ans au service des intermédiaires en crédits

Fondée le 26 juillet 2010, l’APIC regroupe la grande majorité des acteurs de l’intermédiation en crédit en France, courtiers et mandataires (IOBSP). En quinze ans, elle s’est imposée comme l’interlocuteur de référence de la profession auprès des pouvoirs publics (Banque de France, ACPR, HCSF, direction générale du Trésor, CCSF).

Elle a notamment contribué au rapport du CCSF sur « le modèle français de financement de l’acquisition de la résidence principale » permettant d’illustrer les forces du modèle français de financement immobilier, tant pour les emprunteurs que pour les préteurs. L’APIC a également obtenu la mensualisation du taux d’usure en 2023-2024, au plus fort de la crise du crédit, pour débloquer le marché.

L’APIC est par ailleurs a engagée dans plusieurs chantiers majeurs auprès des régulateurs. La nouvelle présidente aura pour mission de les poursuivre. Sa feuille de route :

Poursuivre les discussions avec la Banque de France sur la révision mensuelle du taux d’usure, afin de maintenir la fluidité du marché du crédit.

Faire des préconisations sur les normes du Haut conseil de stabilité financière (HCSF) et son fonctionnement afin de fluidifier le marché, et notamment celui de l’investissement locatif.

Peser sur les travaux de transposition de la directive DCC2, notamment sur les règles encadrant le regroupement de crédits et la rémunération des courtiers spécialisés dans cette activité.

Contribuer aux prochains avis du CCSF sur l’assurance de prêt, pour défendre une concurrence loyale et le libre choix de l’emprunteur.

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