Immobilier : Bien’ici et ParuVendu offrent deux mois de diffusion aux agences

Dans un contexte de marché immobilier sous pression, Bien’ici et ParuVendu.fr annoncent la gratuité de la diffusion des annonces durant l’été pour toute nouvelle souscription, avec l’objectif affiché d’aider les agences à renforcer leur visibilité et leur prospection.

Dans un marché immobilier qui peine encore à retrouver son niveau d’activité d’avant-crise, la visibilité est devenue un enjeu stratégique pour les agences. Face à cette réalité, les portails immobiliers cherchent à renforcer leur attractivité auprès des professionnels.

C’est dans ce contexte que Bien’ici et ParuVendu.fr, déjà partenaires, lancent une opération commerciale commune destinée aux agences immobilières durant l’été 2026.

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Une opération estivale pour renforcer la visibilité des agences

Les deux plateformes annoncent la gratuité de la diffusion des annonces pendant les mois de juillet et août 2026 pour toute nouvelle souscription réalisée sur l’un des deux portails.

Contrairement à certaines opérations limitées à des offres spécifiques, le dispositif concerne l’ensemble des forfaits de diffusion proposés par Bien’ici et ParuVendu.fr. L’offre commune Convergence, qui permet de bénéficier des services des deux portails, est également incluse.

Pour les agences qui souhaitent renforcer leur présence en ligne ou diversifier leurs canaux de diffusion, cette initiative représente une opportunité de tester ou d’élargir leur visibilité sans coût supplémentaire pendant la période estivale.

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Pourquoi la visibilité est devenue un enjeu clé pour les professionnels

Le marché immobilier reste marqué par plusieurs années de ralentissement des transactions, malgré des signaux de reprise observés depuis le début de l’année. Dans ce contexte, les professionnels doivent composer avec des budgets maîtrisés tout en continuant à capter vendeurs et acquéreurs.

La présence sur les portails immobiliers constitue aujourd’hui l’un des principaux leviers de prospection. Les agences cherchent à multiplier les points de contact avec les particuliers afin de générer davantage de demandes d’information, d’estimations et, à terme, de nouveaux mandats.

L’été demeure par ailleurs une période active pour de nombreux projets immobiliers. Les particuliers profitent souvent de cette saison pour concrétiser un achat, une vente ou préparer leur rentrée. Maintenir une visibilité forte durant ces mois peut donc constituer un avantage concurrentiel.

Bien’ici et ParuVendu misent sur leur complémentarité pour séduire les agences

Au-delà du soutien affiché aux professionnels, cette opération s’inscrit également dans une logique de conquête commerciale. Dans un secteur où les agences arbitrent de plus en plus leurs investissements marketing, les portails cherchent à démontrer leur capacité à générer des contacts qualifiés.

Bien’ici met en avant son positionnement centré sur l’innovation et l’expérience de recherche immobilière, tandis que ParuVendu.fr bénéficie d’une forte notoriété auprès du grand public. En proposant une offre commune élargie à l’ensemble de leurs solutions, les deux partenaires espèrent convaincre davantage d’agences de rejoindre leurs plateformes.

Cette stratégie illustre une tendance plus large du marché des portails immobiliers : face à des professionnels particulièrement attentifs au retour sur investissement de leurs dépenses de diffusion, les acteurs du secteur multiplient les offres commerciales et les dispositifs d’accompagnement pour gagner des parts de marché.

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