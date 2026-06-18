Déménagement : Un moment clé pour passer à l’électricité verte

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Un déménagement impose d’ouvrir un nouveau contrat d’électricité. Et si c’était le bon moment pour passer à une offre d’électricité verte ? Mise en service du compteur, Garanties d’Origine, label VertVolt, budget : voici ce qu’il faut savoir pour changer de fournisseur sans coupure.

Lors d’un déménagement, la mise en service du compteur d’électricité et l’ouverture d’un nouveau contrat s’imposent. C’est aussi une occasion parfaite de choisir une offre d’électricité verte et réduire l’impact environnemental de sa consommation sans modifier ses habitudes.

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Pourquoi changer de fournisseur d’électricité lors d’un déménagement ?

Chaque année, près de 6 millions de personnes changent de résidence principale en France. Et chaque déménagement implique d’ouvrir un nouveau contrat d’électricité : un contrat est nominatif et rattaché à un compteur précis, il ne se transfère donc ni d’un occupant à l’autre, ni d’un logement à l’autre.

Cette démarche administrative peut aussi être l’occasion de faire le point sur ses habitudes de consommation. Plutôt que de reconduire par défaut une offre classique, le moment est idéal pour comparer les fournisseurs et orienter sa consommation vers une électricité plus responsable.

Le fournisseur d’électricité la bellenergie en est un bon exemple : une électricité 100 % renouvelable et d’origine française, issue du solaire, de l’éolien et de l’hydraulique, et certifiée par des Garanties d’Origine françaises. L’emménagement devient alors le déclic parfait pour passer au vert.

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Comprendre ce qu’est réellement l’électricité verte

L’électricité verte désigne une énergie produite à partir de sources renouvelables, principalement le solaire, l’éolien et l’hydraulique. Contrairement aux idées reçues, l’électricité qui circule dans les prises reste la même pour tous, car le réseau est mutualisé.

Ce qui change, ce n’est donc pas le courant lui-même, mais l’engagement pris par le fournisseur. En souscrivant une offre verte, le client obtient la garantie qu’une quantité d’électricité renouvelable équivalente à sa consommation a été produite et injectée sur le réseau. Cet engagement repose sur un mécanisme précis, les Garanties d’Origine, détaillé juste après.

Le rôle des Garanties d’Origine

Toutes les offres d’électricité verte reposent sur le mécanisme des Garanties d’Origine, qui attestent qu’une quantité équivalente d’électricité renouvelable a été produite et injectée sur le réseau.

Cependant, ce système ne garantit pas toujours un lien direct entre le fournisseur et les producteurs d’énergie renouvelable. Certaines offres se limitent ainsi à l’achat de certificats séparés de l’électricité elle-même, parfois issus de pays européens différents.

À l’inverse, des fournisseurs choisissent de s’approvisionner directement auprès de producteurs français d’énergies renouvelables, en combinant achat d’électricité et de Garanties d’Origine auprès des mêmes acteurs.

C’est précisément ce niveau d’engagement qui distingue le label VertVolt de l’ADEME, et qui permet d’identifier les offres réellement engagées dans le développement des énergies renouvelables en France.

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Déménager sans craindre la coupure

La principale crainte au moment de changer de fournisseur concerne la continuité du service. Cette inquiétude n’a pas lieu d’être. Le réseau étant géré par Enedis (sur 95% du territoire, et des ELD sur les 5% restants), indépendamment du fournisseur, changer d’offre n’entraîne aucune coupure d’électricité.

De plus, les offres d’électricité aux particuliers sont sans engagement. Le consommateur reste libre de changer à tout moment, sans pénalité ni démarche administrative complexe.

Souscription rapide à une offre d’électricité verte

La souscription d’un nouveau contrat prend généralement quelques minutes, en ligne ou par téléphone. Dans le cadre d’un déménagement, il suffit de communiquer l’adresse du nouveau logement ou le numéro de compteur (PDL) et quelques coordonnées.

Le contrat est validé presque aussitôt et une fois le contrat signé, c’est Enedis, le gestionnaire du réseau, qui procède à la mise en service du compteur. Avec un compteur Linky, l’activation se fait à distance, le plus souvent sous 24 à 48 heures. Sans Linky, il faut compter environ 5 à 10 jours ouvrés, car un technicien doit se déplacer.

Mieux vaut donc s’y prendre un peu à l’avance. Cette simplicité, couplée à un minimum d’anticipation, lève l’un des derniers freins au passage à l’électricité verte : le geste écologique ne suppose plus de sacrifice en temps ni en confort.

Concilier transition écologique et pouvoir d’achat

Beaucoup pensent encore que l’électricité verte coûte plus cher. C’est de moins en moins vrai. Plusieurs fournisseurs alternatifs proposent des tarifs inférieurs au Tarif Réglementé de Vente (TRV), tout en garantissant une origine 100 % renouvelable.

Certaines offres misent sur des prix fixes garantis de la part de l’électricité pendant un, deux ou trois ans. Dans un contexte de volatilité des prix de l’énergie, cette stabilité représente un atout pour anticiper son budget.

Le déménagement, qui s’accompagne souvent d’un examen attentif des dépenses du foyer, est donc un moment cohérent pour conjuguer économies et engagement environnemental.

Impact environnemental de l’électricité verte

Le bénéfice écologique se chiffre. À titre d’exemple, un fournisseur comme la bellenergie affiche un facteur d’émission de 21,7 g CO2e/kWh pour la consommation finale de ses clients, soit environ deux fois moins que la moyenne nationale française estimée à 46,1 g CO2e/kWh.

Pour s’y retrouver, le label VertVolt de l’ADEME distingue les offres selon leur degré d’engagement, avec deux niveaux (« engagé » et « très engagé »).

Ce label, lorsqu’il est attribué, valorise les fournisseurs qui achètent conjointement l’électricité et les Garanties d’Origine auprès des mêmes producteurs renouvelables. la bellenergie propose ainsi une offre certifiée VertVolt niveau “engagé” par l’ADEME.

Faire le bon choix au bon moment

Un déménagement réorganise toute la vie quotidienne. Il offre une rare fenêtre pour aligner ses habitudes de consommation sur ses valeurs, sans effort supplémentaire.

Choisir une électricité renouvelable et française à cette occasion, c’est soutenir les producteurs nationaux, réduire son empreinte carbone et, bien souvent, maîtriser sa facture. Trois bénéfices réunis dans un seul geste administratif.

Pour éviter toute interruption de service, il est recommandé de souscrire le nouveau contrat d’électricité une à deux semaines avant l’emménagement. Une occasion idéale pour comparer les offres et choisir une électricité renouvelable adaptée à son budget.

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