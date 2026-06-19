A vendre à Paris 17e : Duplex avec terrasses dans un hôtel particulier

Ce duplex de 6 pièces et 3 chambres situé dans un remarquable hôtel particulier de style Art nouveau est proposé à la vente par Varenne.

Duplex d’exception avec terrasses dans un hôtel particulier

Nouveau

© Varenne

Par MySweetImmo , le 19 juin 2026, mis à jour le 17 juin 2026
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Ce duplex de 190 m² loi Carrez occupe les deux derniers étages d’un remarquable hôtel particulier de style Art nouveau, au cœur d’une voie privée sécurisée du quartier des Ternes, avec accès direct par ascenseur.

Duplex d’exception avec terrasses dans un hôtel particulier
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Un duplex aux volumes très généreux

Les espaces de réception, développant environ 90 m², séduisent par leurs volumes généreux et s’ouvrent de plain-pied sur deux terrasses intimistes, offrant une véritable continuité entre intérieur et extérieur.

À l’étage, l’espace nuit accueille trois chambres climatisées, chacune bénéficiant de sa propre salle de douche ou salle de bains, garantissant confort et intimité.

Duplex d’exception avec terrasses dans un hôtel particulier

Orientée plein ouest, une terrasse principale de 51 m² vient compléter ce bien. 

Le prix : 3 750 000 €. Le contact : Varenne.

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