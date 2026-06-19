A vendre à Paris 17e : Duplex avec terrasses dans un hôtel particulier

Ce duplex de 6 pièces et 3 chambres situé dans un remarquable hôtel particulier de style Art nouveau est proposé à la vente par Varenne.

Ce duplex de 190 m² loi Carrez occupe les deux derniers étages d’un remarquable hôtel particulier de style Art nouveau, au cœur d’une voie privée sécurisée du quartier des Ternes, avec accès direct par ascenseur.

Newsletter MySweetimmo

Un duplex aux volumes très généreux

Les espaces de réception, développant environ 90 m², séduisent par leurs volumes généreux et s’ouvrent de plain-pied sur deux terrasses intimistes, offrant une véritable continuité entre intérieur et extérieur.

À l’étage, l’espace nuit accueille trois chambres climatisées, chacune bénéficiant de sa propre salle de douche ou salle de bains, garantissant confort et intimité.

Orientée plein ouest, une terrasse principale de 51 m² vient compléter ce bien.

Le prix : 3 750 000 €. Le contact : Varenne.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements