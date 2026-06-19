Réseau immobilier : Dans un marché plus complexe, Laforêt mise sur la confiance des Français

Dans un marché immobilier jugé plus complexe, les Français cherchent des repères. Selon une étude IFOP, Laforêt bénéficie d’une forte notoriété et conserve une image rassurante auprès d’eux.

Alors que les projets immobiliers restent fortement influencés par les questions de financement, de réglementation et de pouvoir d’achat, les réseaux immobiliers cherchent plus que jamais à rassurer leurs clients. Dans ce contexte, la confiance apparaît comme un facteur clé de différenciation.

Selon une étude IFOP réalisée en mars 2026 pour Laforêt, le réseau conserve une forte visibilité auprès du grand public et bénéficie d’une image largement associée à la confiance et à l’accompagnement.

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Laforêt mise sur sa notoriété auprès des Français

L’étude révèle que 80 % des Français connaissent Laforêt. Un niveau de notoriété qui témoigne de la présence historique du réseau sur le marché immobilier.

Autre indicateur mis en avant par l’enseigne : plus d’un Français sur trois cite spontanément Laforêt lorsqu’il pense à une agence immobilière. Une performance qui traduit une forte présence à l’esprit dans un secteur où la concurrence reste importante.

Selon les résultats de l’enquête, Laforêt est également perçue comme un réseau professionnel par 86 % des personnes interrogées. Elles sont par ailleurs 83 % à juger l’enseigne efficace.

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La confiance, critère clé dans un projet immobilier

Dans un marché immobilier souvent jugé complexe par les particuliers, la confiance demeure un élément central dans le choix d’un professionnel.

D’après l’étude IFOP, 85 % des Français considèrent que Laforêt inspire confiance. L’enseigne est également perçue comme dynamique par 82 % des répondants et proche de ses clients par 81 % d’entre eux.

Ces résultats interviennent dans un contexte où les particuliers doivent composer avec de nombreux paramètres : évolution des taux de crédit, réglementation du logement, diagnostics ou encore contraintes budgétaires. Autant de sujets qui renforcent le besoin d’être accompagné tout au long d’un projet immobilier.

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Un accompagnement professionnel jugé décisif

L’enquête souligne également l’importance accordée à l’expertise des professionnels de l’immobilier.

Ainsi, 62 % des personnes interrogées estiment que les agents Laforêt sont indispensables à la réussite de leur projet immobilier. Une donnée qui illustre le rôle joué par les intermédiaires dans un environnement jugé plus technique et plus exigeant.

Cette recherche d’accompagnement se traduit également dans les usages numériques. Parmi les répondants ayant un projet immobilier, 49 % déclarent s’être déjà rendus sur le site internet de Laforêt afin de consulter les offres et services proposés par le réseau.

« Aujourd’hui, pour leur projet immobilier, les Français avancent avec prudence. Taux, réglementation, pouvoir d’achat… Autant de facteurs qui les rendent plus exigeants. Ils ont donc besoin d’un partenaire fiable pour avancer sereinement. Nous sommes fiers, car c’est ce qui ressort de notre réseau dans le dernier baromètre. Notre rôle, c’est d’être là à chaque étape, avec des conseils clairs et un accompagnement concret et professionnel », explique Yann Jéhanno, Président du réseau Laforêt.

Pour les réseaux immobiliers, ces résultats rappellent qu’au-delà des outils ou des services proposés, la capacité à instaurer une relation de confiance reste un enjeu majeur dans l’accompagnement des particuliers.

Etude IFOP réalisée en mars 2026 pour Laforêt Par MySweetImmo

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