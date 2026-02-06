Réseau immobilier : A l’occasion de ses 35 ans, Laforêt invite les propriétaires à estimer leur bien
A l’occasion de ses 35 ans, Laforêt lance une opération destinée aux propriétaires souhaitant connaître la valeur réelle de leur bien. Chaque estimation donne accès à un jeu-concours national, avec une Fiat Topolino à gagner !
Pour célébrer ses 35 ans, le réseau Laforêt organise une opération nationale dédiée à l’estimation immobilière. Du 9 février au 15 mars 2026, les propriétaires peuvent faire évaluer leur bien en agence, dans un marché qui amorce une reprise prudente.
Pourquoi l’estimation est devenue un enjeu central pour les propriétaires
Lorsqu’un propriétaire envisage de vendre ou de louer, la première question reste celle du prix. Une estimation mal ajustée peut allonger les délais, réduire l’attractivité du bien ou conduire à revoir le projet en cours de route.
Dans un marché encore sélectif, fixer un prix cohérent dès le départ permet de sécuriser la démarche et d’éviter les corrections successives. L’estimation constitue ainsi la base sur laquelle repose tout le reste du projet immobilier.
Pourquoi les estimations en ligne ne suffisent pas
Ces dernières années, les outils d’estimation automatisée se sont largement développés. S’ils offrent une première indication, ils reposent essentiellement sur des données statistiques générales.
Ces outils ne tiennent pas toujours compte de la réalité très locale du marché, ni des caractéristiques propres à chaque logement, comme l’état réel du bien, son environnement immédiat ou l’attractivité précise du quartier. Autant d’éléments qui peuvent pourtant faire varier significativement la valeur d’un bien.
La méthode Laforêt : une évaluation fondée sur 40 critères locaux
Chez Laforêt, l’estimation s’appuie sur une méthodologie fondée sur l’analyse d’environ 40 critères. L’emplacement précis, l’état du logement, les prestations, la dynamique du quartier ou encore les biens comparables récemment vendus ou loués sont étudiés un à un.
Cette évaluation est réalisée par un conseiller implanté localement, capable d’interpréter les données du marché à l’échelle de son secteur. L’objectif est de proposer un prix en phase avec les conditions réelles, afin de maximiser les chances de concrétisation du projet.
Une opération anniversaire pour inciter à passer à l’action
C’est dans ce contexte que Laforêt lance « Les 35 jours de l’estimation », une opération nationale organisée du 9 février au 15 mars 2026. Les propriétaires vendeurs ou bailleurs peuvent se rendre dans l’agence Laforêt la plus proche pour bénéficier d’une estimation réalisée sur place, pour la vente comme pour la location.
Chaque estimation donne automatiquement accès à un jeu-concours national, avec une Fiat Topolino à gagner. Une façon d’encourager les propriétaires à faire le point sur la valeur réelle de leur bien, alors que le marché immobilier montre des signes de redémarrage.
« Dans un marché immobilier en reprise mais toujours exigeant, tout commence par un prix juste. Une estimation en phase avec la réalité locale permet d’éviter les ajustements en cours de route et de donner au projet les meilleures chances d’avancer avec fluidité, dans des délais raisonnables. Là où les estimations en ligne offrent une première approche, l’estimation Laforêt s’appuie sur une méthode rigoureuse, fondée sur 40 critères étudiés un à un par des conseillers formés et ancrés dans leur secteur. C’est cette exigence, mise au service de chaque situation, qui guide notre accompagnement au quotidien », explique Yann Jéhanno, président de Laforêt.