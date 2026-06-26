Immobilier Ile-de-France : La reprise du marché marque le pas
Après une embellie en 2025, le marché immobilier francilien ralentit. Les ventes baissent légèrement tandis que les prix restent globalement stables selon les Notaires du Grand Paris.
- Les ventes de logements anciens reculent de 3 % en Île-de-France entre février et avril 2026, selon les Notaires du Grand Paris.
- La comparaison avec 2025 est à nuancer, le marché ayant alors été soutenu par l'anticipation de la hausse des droits de mutation.
- Sur deux ans, le volume des transactions reste en hausse de 19 %, signe d'un redressement progressif.
- Les prix demeurent globalement stables, avec un prix moyen de 9 530 €/m² à Paris.
Le marché immobilier en Île-de-France au printemps 2026 confirme une tendance déjà observée depuis plusieurs mois : la reprise amorcée en 2025 se poursuit, mais à un rythme plus modéré. Les dernières données publiées par les Notaires du Grand Paris montrent un léger recul des transactions, tandis que les prix restent globalement stables.
Les ventes reculent après un début d’année 2025 atypique
Entre février et avril 2026, 29 680 ventes de logements anciens ont été enregistrées en Île-de-France. Cela représente une baisse de 3 % par rapport à la même période de 2025.
Les Notaires du Grand Paris invitent toutefois à interpréter cette évolution avec prudence. Les premiers mois de 2025 avaient été marqués par un afflux de transactions provoqué par l’anticipation de la hausse des droits de mutation. Cette comparaison annuelle est donc partiellement biaisée.
Le recul concerne aussi bien les appartements (-3 %) que les maisons (-1 %). Malgré ce ralentissement, le marché reste mieux orienté qu’au plus fort de la crise de 2023-2024. Sur deux ans, les volumes de ventes progressent encore de 19 %, avec une hausse de 17 % pour les appartements et de 25 % pour les maisons.
Les évolutions diffèrent selon les territoires. Paris enregistre un recul de 5 % des ventes, la Grande Couronne de 3 % et la Petite Couronne de 1 %. La Seine-et-Marne fait figure d’exception avec une progression des transactions, tandis que les Yvelines affichent les replis les plus marqués.
Des prix globalement stables malgré quelques disparités
Contrairement aux volumes de ventes, les prix évoluent peu. Entre avril 2025 et avril 2026, les prix des logements anciens restent globalement stables en Île-de-France, selon les Notaires du Grand Paris.
Les appartements enregistrent une légère hausse de 0,4 %, alors que les maisons poursuivent un ajustement modéré avec une baisse de 0,9 %.
À Paris, le prix moyen des appartements atteint 9 530 €/m², soit une progression limitée de 0,4 % sur un an. La Petite Couronne affiche également une légère hausse (+0,7 %), tandis que la Grande Couronne reste quasiment stable (+0,1 %). Les maisons y reculent davantage, avec une baisse de 1,2 %.
Les avant-contrats laissent entrevoir une poursuite de cette tendance d’ici juillet : les prix des appartements devraient rester stables, tandis que ceux des maisons pourraient continuer à s’ajuster.
Une reprise toujours fragile face au contexte économique
Pour les Notaires du Grand Paris, le marché poursuit son processus de normalisation engagé depuis 2025, mais sans véritable accélération.
Le contexte économique demeure peu favorable aux décisions d’achat. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient entretiennent les incertitudes, notamment sur les prix de l’énergie. Dans le même temps, la récente remontée des taux directeurs de la Banque centrale européenne, passés de 2 % à 2,25 %, pourrait entraîner une hausse des taux des crédits immobiliers dans les prochaines semaines.
Dans ces conditions, la reprise du marché francilien reste fragile. Les volumes de ventes demeurent supérieurs à ceux observés lors du creux de 2023-2024, mais le marché semble désormais évoluer dans une phase de normalisation lente, sans retrouver pour l’instant un véritable élan.