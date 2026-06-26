Immobilier Ile-de-France : La reprise du marché marque le pas

Après une embellie en 2025, le marché immobilier francilien ralentit. Les ventes baissent légèrement tandis que les prix restent globalement stables selon les Notaires du Grand Paris.

Le marché immobilier en Île-de-France au printemps 2026 confirme une tendance déjà observée depuis plusieurs mois : la reprise amorcée en 2025 se poursuit, mais à un rythme plus modéré. Les dernières données publiées par les Notaires du Grand Paris montrent un léger recul des transactions, tandis que les prix restent globalement stables.

Newsletter MySweetimmo

Les ventes reculent après un début d’année 2025 atypique

Entre février et avril 2026, 29 680 ventes de logements anciens ont été enregistrées en Île-de-France. Cela représente une baisse de 3 % par rapport à la même période de 2025.

Les Notaires du Grand Paris invitent toutefois à interpréter cette évolution avec prudence. Les premiers mois de 2025 avaient été marqués par un afflux de transactions provoqué par l’anticipation de la hausse des droits de mutation. Cette comparaison annuelle est donc partiellement biaisée.

Le recul concerne aussi bien les appartements (-3 %) que les maisons (-1 %). Malgré ce ralentissement, le marché reste mieux orienté qu’au plus fort de la crise de 2023-2024. Sur deux ans, les volumes de ventes progressent encore de 19 %, avec une hausse de 17 % pour les appartements et de 25 % pour les maisons.

Les évolutions diffèrent selon les territoires. Paris enregistre un recul de 5 % des ventes, la Grande Couronne de 3 % et la Petite Couronne de 1 %. La Seine-et-Marne fait figure d’exception avec une progression des transactions, tandis que les Yvelines affichent les replis les plus marqués.

À lire aussi Immobilier : Le climat s'impose comme un nouveau critère de choix

Des prix globalement stables malgré quelques disparités

Contrairement aux volumes de ventes, les prix évoluent peu. Entre avril 2025 et avril 2026, les prix des logements anciens restent globalement stables en Île-de-France, selon les Notaires du Grand Paris.

Les appartements enregistrent une légère hausse de 0,4 %, alors que les maisons poursuivent un ajustement modéré avec une baisse de 0,9 %.

À Paris, le prix moyen des appartements atteint 9 530 €/m², soit une progression limitée de 0,4 % sur un an. La Petite Couronne affiche également une légère hausse (+0,7 %), tandis que la Grande Couronne reste quasiment stable (+0,1 %). Les maisons y reculent davantage, avec une baisse de 1,2 %.

Les avant-contrats laissent entrevoir une poursuite de cette tendance d’ici juillet : les prix des appartements devraient rester stables, tandis que ceux des maisons pourraient continuer à s’ajuster.

À lire aussi Immobilier : 30 % des acheteurs cherchent aussi à louer

Une reprise toujours fragile face au contexte économique

Pour les Notaires du Grand Paris, le marché poursuit son processus de normalisation engagé depuis 2025, mais sans véritable accélération.

Le contexte économique demeure peu favorable aux décisions d’achat. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient entretiennent les incertitudes, notamment sur les prix de l’énergie. Dans le même temps, la récente remontée des taux directeurs de la Banque centrale européenne, passés de 2 % à 2,25 %, pourrait entraîner une hausse des taux des crédits immobiliers dans les prochaines semaines.

Dans ces conditions, la reprise du marché francilien reste fragile. Les volumes de ventes demeurent supérieurs à ceux observés lors du creux de 2023-2024, mais le marché semble désormais évoluer dans une phase de normalisation lente, sans retrouver pour l’instant un véritable élan.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements