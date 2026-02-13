Réseau immobilier : Optimhome vise plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030

Fondé en 2006, le réseau de mandataires immobiliers Optimhome revendique une croissance supérieure au marché en 2025. Son dirigeant, Olivier Colcombet, fixe l’objectif de doubler le chiffre d’affaires d’ici 2030.

Créé en 2006 en Provence, le réseau de mandataires Optimhome fête ses 20 ans dans un marché immobilier encore fragile. Fort d’une croissance supérieure à la moyenne nationale en 2025, il affiche une ambition claire : doubler son chiffre d’affaires d’ici 2030.

Un réseau de mandataire qui a traversé les cycles immobiliers

Fondé au Cannet-des-Maures en 2006, Optimhome fait partie des pionniers des réseaux immobiliers de mandataires en France. Son organisation repose sur un modèle hybride : une structure salariée chargée de l’opérationnel et un réseau de plus de 1 800 conseillers immobiliers indépendants, présents en France métropolitaine et dans les DOM.

Dès ses débuts, le réseau a fait le choix d’un fort investissement dans le digital. Visibilité en ligne des annonces, diffusion massive des biens, maîtrise de la donnée client et accompagnement des conseillers dans l’usage des outils numériques constituent aujourd’hui le socle de son fonctionnement. Dans un contexte où 97 % des projets immobiliers démarrent sur internet, cette orientation est devenue un facteur clé de compétitivité.

Cette capacité d’adaptation a permis à Optimhome de traverser plusieurs cycles immobiliers tout en renforçant l’attractivité de son modèle. Les conseillers peuvent aujourd’hui structurer de véritables équipes locales et se constituer un fonds de commerce cessible, un élément encore différenciant sur un marché en profonde mutation.

Une surperformance nette en 2025 dans un marché en reprise

Alors que le marché immobilier français connaît une reprise progressive, Optimhome revendique des résultats nettement supérieurs à la moyenne nationale en 2025. Sur l’année, la croissance d’Optimhome a été près de 2 fois supérieure à celle du marché national, tout en améliorant la fidélisation de son réseau, avec un taux de départ en baisse de 2 points.

Ainsi, le réseau a enregistré une croissance nette de 11,5 % de ses effectifs de conseillers et une hausse de 17 % de son chiffre d’affaires.

La performance est particulièrement marquée chez les profils les plus productifs : le chiffre d’affaires généré par les 100 conseillers les plus performants progresse de 36 % sur un an. Autre élément notable, 48% des mandats signés sont par ailleurs des mandats exclusifs, un indicateur suivi de près dans la profession pour mesurer la qualité de la relation commerciale.

Cette dynamique s’est accompagnée d’investissements structurants : modernisation des outils d’estimation, amélioration du rapprochement acquéreurs-biens, renforcement des parcours dédiés à l’immobilier neuf, avec plus de 51 000 lots proposés à la vente.

Une trajectoire de croissance assumée dès 2026

Pour 2026, Optimhome se fixe un objectif de croissance du chiffre d’affaires de 15 %. Cette trajectoire repose sur trois leviers distincts :

une progression attendue du marché estimée à +5 % en valeur,

conseillers et la progression de leur performance individuelle et collective et un troisième levier de +5 points lié à des initiatives ciblées.

Optimhome investit également dans une nouvelle plateforme de formation combinant e-learning et sessions présentielles, ainsi que dans un accompagnement renforcé des nouveaux conseillers afin d’accélérer leur montée en compétence.

renforcement des dispositifs de marketing automation et la montée en puissance des sites conseillers. Le réseau investit également dans une nouvelle plateforme de formation, combinant e-learning et formations présentielles, ainsi qu’un accompagnement renforcé des nouveaux conseillers afin d’accélérer leur montée en compétence.

À horizon 2030, Optimhome ambitionne ainsi de s’imposer comme le réseau immobilier de référence, axé sur la qualité, l’entrepreneuriat, la formation et la performance durable.

Un marché immobilier en recomposition

« L’année 2025 confirme une reprise progressive mais hétérogène du marché immobilier français. Les prix résistent, voire repartent à la hausse dans certaines régions, tandis que le financement demeure un facteur clé de fluidité du marché », analyse Olivier Colcombet, président d’Optimhome.

Après un pic post-Covid à 1,166 million de transactions, le marché devrait se stabiliser autour de 950 000 ventes en 2026. Les zones les plus dynamiques restent l’Ouest de la France, les littoraux et la montagne. En parallèle, un mouvement de report résidentiel vers les périphéries des grandes métropoles s’observe chez une partie des ménages, au détriment des centres-villes.

Dans ce contexte, les réseaux de mandataires poursuivent leur montée en puissance, portés par des modèles plus agiles et fortement digitalisés.

« La crise immobilière a agi comme un accélérateur : elle renforce la pertinence du modèle d’Optimhome face aux agences traditionnelles confrontées à des difficultés structurelles », conclut Olivier Colcombet.

