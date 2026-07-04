Crédit immobilier : Pourquoi la hausse des taux de la BCE ne change (presque) rien
La BCE a relevé ses taux directeurs de 25 points de base. Pourtant, les taux des crédits immobiliers restent globalement stables. Une situation qui, selon Artémis courtage, profite encore aux acheteurs, tandis que les investisseurs locatifs continuent de faire face à des conditions plus exigeantes..
- La BCE a relevé ses taux directeurs de 25 points de base le 11 juin 2026.
- Les banques avaient anticipé cette décision et maintiennent globalement leurs taux de crédit immobilier.
- Depuis le début de l'année 2026, les taux immobiliers n'ont progressé que de 15 à 20 points de base.
- Les investisseurs locatifs restent confrontés à des conditions d'emprunt plus strictes malgré les annonces gouvernementales.
Le 11 juin, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses trois taux directeurs de 25 points de base afin de contenir le retour des tensions inflationnistes en zone euro. Cette première hausse depuis 2023 marque un tournant dans la politique monétaire européenne.
Pour autant, cette décision n’a pas entraîné de hausse immédiate des taux de crédit immobilier proposés aux particuliers. Une situation qui peut surprendre, mais qui s’explique par plusieurs facteurs.
Pourquoi la hausse des taux de la BCE ne se répercute pas sur les crédits immobiliers
Les taux directeurs de la BCE influencent le coût auquel les banques se financent, mais leur impact sur les crédits immobiliers n’est jamais instantané.
Dans le cas présent, les établissements bancaires avaient largement anticipé la décision du 11 juin. Les marchés financiers s’attendaient depuis plusieurs semaines à une hausse de 25 points de base. Les banques avaient donc déjà intégré cette évolution dans leur politique commerciale, évitant ainsi de modifier brutalement leurs barèmes au lendemain de l’annonce.
Résultat : les taux de crédit immobilier restent globalement stables. Depuis le début de l’année 2026, leur progression demeure limitée, de l’ordre de 15 à 20 points de base selon les acteurs du financement.
Des conditions d’emprunt toujours favorables pour les acquéreurs
Dans ce contexte, les candidats à l’achat continuent de bénéficier de conditions de financement relativement favorables.
Depuis plusieurs mois, certaines banques proposent même des offres promotionnelles sur des durées ou des montants précis. Ces conditions avantageuses sont parfois réservées aux primo-accédants afin de soutenir la production de nouveaux crédits.
Cette stratégie traduit la volonté des établissements bancaires de continuer à attirer de nouveaux clients malgré le changement de cap de la politique monétaire.
« Pour les ménages disposant d’un dossier solide et d’un apport personnel, le contexte reste donc favorable à la concrétisation d’un projet immobilier », précise Ludovic Huzieux, co-fondateur d’Artémis courtage.
Investissement locatif : des difficultés qui persistent malgré les annonces du gouvernement
La situation est plus compliquée pour les investisseurs souhaitant acquérir un logement destiné à la location ou une résidence secondaire.
Les conditions d’octroi restent plus strictes et les opportunités de financement demeurent plus limitées que pour les acquéreurs d’une résidence principale.
Le gouvernement a récemment présenté un projet de loi de relance du logement visant notamment à assouplir le nouveau dispositif d’investissement locatif « Jeanbrun » et à faciliter, sous certaines conditions, la remise sur le marché de logements énergivores.
À ce stade, ce texte est toutefois encore en discussion. Il est donc trop tôt pour mesurer son impact réel sur la reprise de l’investissement locatif.
Ce que cela change pour votre projet immobilier
- Si vous achetez votre résidence principale, les taux de crédit immobilier restent globalement stables malgré la décision de la BCE.
- Si vous recherchez les meilleures conditions, certaines banques continuent de proposer des offres promotionnelles ciblées.
- Si vous investissez dans le locatif, les conditions d’emprunt demeurent plus exigeantes et les effets des futures mesures gouvernementales restent à confirmer.