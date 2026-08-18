Incendies dans le Sud-Ouest : Bien’ici se mobilise pour aider au relogement des sinistrés

Après les incendies qui ont touché la Gironde et les Landes, Bien’ici soutient SOS Logement Incendie. Le portail immobilier met ses outils de diffusion au service des professionnels mobilisés pour accélérer le relogement des familles sinistrées.

Après les incendies qui ont touché la Gironde et les Landes cet été, l’urgence est désormais au relogement des familles sinistrées. Le portail immobilier Bien’ici annonce son soutien à l’association SOS Logement Incendie et met ses outils de diffusion à disposition des professionnels de l’immobilier mobilisés sur le terrain.

Les incendies qui ont frappé le Sud-Ouest ont laissé derrière eux des familles confrontées à une urgence très concrète : retrouver rapidement un toit. Pour faciliter leur relogement, Bien’ici s’associe à l’initiative SOS Logement Incendie, destinée à centraliser les besoins et les offres de logements disponibles dans les secteurs touchés.

Le portail immobilier met notamment ses outils de diffusion d’annonces au service des professionnels de l’immobilier de la région, afin d’améliorer la visibilité des biens susceptibles d’accueillir rapidement les personnes sinistrées.

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Incendies : un dispositif pour accélérer le relogement des sinistrés

L’objectif de SOS Logement Incendie est de rapprocher le plus rapidement possible les personnes ayant besoin d’un hébergement et celles disposant d’un logement disponible.

Un site dédié, sos-relogement.fr, permet de répertorier les demandes et de centraliser les besoins de relogement. Le dispositif s’appuie également sur une page Facebook dédiée, destinée à mobiliser les habitants, les professionnels et plus largement les acteurs locaux susceptibles de proposer une solution.

De son côté, Bien’ici apporte sa capacité de diffusion. Les annonces de logements immédiatement disponibles peuvent ainsi bénéficier d’une visibilité renforcée sur la plateforme.

Bien’ici met sa technologie au service de la solidarité

Dans un contexte d’urgence, la rapidité avec laquelle les logements disponibles peuvent être identifiés constitue un enjeu majeur. En mettant sa technologie et son audience au service de SOS Logement Incendie, Bien’ici entend contribuer à fluidifier la mise en relation entre les professionnels mobilisés et les familles à la recherche d’une solution.

« Dans ces moments critiques, la réactivité et la solidarité sont essentielles. En tant que premier partenaire des professionnels de l’immobilier, il était de notre devoir de mettre nos outils et notre audience au service de SOS Logement Incendie et des acteurs locaux pour apporter une solution concrète et efficace aux personnes touchées », explique David Benbassat, président de Bien’ici.

Cette mobilisation illustre aussi le rôle que peuvent jouer les professionnels de l’immobilier dans les initiatives solidaires et celui des plateformes d’annonces lorsqu’une catastrophe impose de trouver, dans des délais très courts, des solutions temporaires ou durables de relogement.

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