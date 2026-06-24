Logement solidaire : La Fondation Laforêt lance un prix doté de 30 000 €
La Fondation Laforêt lance le Prix du Logement Solidaire 2026 afin de soutenir des initiatives locales favorisant l’accès à un habitat digne. Associations et fondations ont jusqu’au 7 septembre pour déposer leur candidature.
- La Fondation Laforêt lance le Prix du Logement Solidaire 2026 pour soutenir des initiatives en faveur de l’accès au logement.
- Le projet lauréat recevra une dotation de 30 000 euros.
- Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 7 septembre 2026.
- Les projets seront évalués notamment sur leur impact social, leur utilité territoriale et leur caractère innovant.
L’accès à un logement digne reste un défi pour de nombreux ménages en France. Hausse des loyers, pénurie de logements adaptés, situations de précarité ou d’isolement : les difficultés se multiplient dans de nombreux territoires. C’est dans ce contexte que la Fondation Laforêt annonce le lancement du Prix du Logement Solidaire 2026, un appel à projets national destiné à soutenir des initiatives de terrain à fort impact social.
L’objectif est d’identifier des solutions concrètes capables de répondre aux besoins des publics les plus fragiles tout en favorisant un accès durable au logement.
Un prix pour soutenir les initiatives de logement solidaire
À travers ce nouveau prix, la Fondation Laforêt souhaite encourager les acteurs qui développent des réponses innovantes face aux enjeux du logement. L’ambition affichée est de favoriser le déploiement de projets déjà expérimentés sur le terrain et de leur donner davantage de visibilité.
Le logement est aujourd’hui reconnu comme un facteur essentiel de cohésion sociale. Pourtant, de nombreuses personnes restent confrontées à des obstacles importants pour se loger durablement. Les initiatives locales jouent souvent un rôle déterminant pour combler les manques et accompagner les publics concernés.
Le projet retenu recevra une dotation de 30 000 euros afin d’accélérer son développement. D’autres initiatives candidates pourront également être mises en lumière par la Fondation Laforêt.
Quels projets peuvent candidater ?
L’appel à projets cible des structures engagées dans une démarche d’utilité sociale : associations éligibles au mécénat, fondations reconnues d’utilité publique ou fonds de dotation.
Les candidatures devront répondre à au moins l’un des enjeux suivants :
- Favoriser l’accès au logement pour les publics fragiles ;
- Développer le logement intergénérationnel ;
- Lutter contre l’habitat indigne ;
- Promouvoir des solutions durables à impact social ;
- Accompagner les bénéficiaires vers l’autonomie grâce au logement.
Pour départager les candidats, le jury examinera notamment l’impact social et environnemental du projet, son utilité pour le territoire ainsi que son caractère innovant.
Comment participer au Prix du Logement Solidaire 2026 ?
Les dossiers de candidature doivent être déposés sur le site de la Fondation Laforêt avant le 7 septembre 2026.
Après une première phase de vérification de recevabilité, les projets seront étudiés par un jury chargé de sélectionner le lauréat. Son nom sera dévoilé à partir du mois de novembre 2026.
Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de la Fondation Laforêt en faveur d’un logement plus inclusif et accessible. Une orientation que rappelle Yann Jéhanno, président de la Fondation :
« Nous sommes convaincus que les réponses les plus pertinentes naissent souvent des initiatives locales, portées par des acteurs engagés qui connaissent parfaitement les réalités de leur territoire. À travers ce prix, notre ambition est de soutenir leurs projets pour leur permettre d’aller plus loin et d’amplifier leur impact. »
Au-delà du soutien financier, la Fondation entend ainsi contribuer à faire émerger des solutions durables capables de répondre aux besoins croissants en matière de logement solidaire.