Immobilier : La canicule fait bondir les recherches de maisons avec piscine
La canicule change les perspectives immobilières des Français. Avec les chaleurs exceptionnelles, le critère de recherche “avec piscine” a bondi de +22% sur la période de juin.
Le mois de juin 2026 a été le mois le plus chaud jamais enregistré en France avec une température moyenne supérieure à +3,8°C par rapport à la période des normales 1991-2020 selon Météo-France. Ce changement climatique majeur bouscule le marché immobilier notamment chez les Français en recherche d’un lieu de vie. Bien’ici a effectué une étude sur la recherche de biens à vendre par temps de canicule.
Les maisons ont la faveur des acheteurs
Avec les appartements surchauffés où la température a atteint dans certains cas plus de 37°C, les recherches de maisons sur Bien’ici ont bondi de +10% sur le mois de juin par rapport à la même période de l’année dernière.
Cette donnée contraste avec le coup de frein des mois d’avril et de mai avec les incertitudes liées au conflit iranien et les conséquences sur la flambée des prix du pétrole.
Le critère « maisons avec piscine » a grimpé de plus de 22%
Au-delà des recherches de maisons, le critère “avec piscine” présent sur Bien’ici a été également plébiscité par les internautes. Le critère « maisons avec piscine » a grimpé de plus de 22%. Preuve que la canicule provoque des envies de baignade à juste titre.
Des recherches qui varient en fonction des territoires
La canicule a touché l’ensemble du territoire national, mais c’est dans les régions au nord de la Loire que les maisons avec piscine ont été le plus recherchées. La région Bourgogne Franche-Comté a vu la demande bondir de +53%. Viennent ensuite les régions de Bretagne (+51%) et Grand-Est (+41%).
Si les canicules se poursuivent tout au long de l’été, la recherche de maisons avec piscine deviendra un critère essentiel comme peuvent l’être les jardins ou les balcons/terrasses pour les appartements.