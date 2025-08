Immobilier de luxe : C’est toute la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui séduit

Avec des niveaux de prix variés pour des budgets adaptés aux acheteurs, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur séduit toujours plus et reste une valeur sûre de l’immobilier de luxe. Le point avec Kretz Real Estate.

Sur un marché de l’immobilier de luxe en pleine recomposition, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait office d’exception et s’impose plus que jamais comme un pilier du prestige.

Face à des acheteurs désormais plus rationnels, le littoral azuréen et la douceur provençale conservent leur attractivité auprès de la clientèle internationale grâce à des actifs rares et à forte valeur patrimoniale. Kretz Real Estate, spécialiste de l’immobilier résidentiel de luxe, dresse un état des lieux de ce marché d’exception en mutation.

Une demande qui s’élargie sur le littoral

Si les zones les plus prisées du littoral comme Saint-Tropez, Cannes, Marseille, Valbonne,… restent en tête des convoitises, le niveau de prix très élevé de la French Riviera crée un effet de report vers des zones adjacentes.

La zone Antibes – Cap d’Antibes atteint jusqu’à 15 394 €/m² pour les maisons. Ainsi, la côte varoise (Hyères, Bandol, Sanary-sur-Mer) et la côte bleue (Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins) connaissent une demande croissante, malgré une hausse des prix de +17,8 % sur 5 ans et près de 30 % sur 10 ans pour les maisons dans le département du Var.

La proximité avec un aéroport international (Marseille / Nice) reste un critère déterminant pour les clients, notamment étrangers, qui représentent une part importante des acquéreurs dans la région : Britanniques, Américains, Allemands, Belges, Suisses ou encore Scandinaves. Des acquéreurs européens en majorité qui font de la Côte d’Azur une destination de premier plan et accessible pour passer les week-ends ou les vacances d’été.

La Provence : élégance discrète et art de vivre

À l’écart de l’agitation du littoral, la Provence, de l’arrière-pays aux Alpilles, attire une clientèle en quête de calme, d’authenticité et de qualité de vie. Les acquéreurs privilégient des biens de caractère : mas, bastides, maisons anciennes de charme, nichés dans un environnement naturel préservé.

Parmi les destinations les plus prisées, Aix-en-Provence, classée 7ᵉ ville à visiter au monde en 2025, connaît un dynamisme immobilier remarquable, avec une hausse de +22 % des prix au m² sur 5 ans. Son patrimoine, son offre culturelle et son cadre de vie en font une valeur sûre du marché haut de gamme. Avignon et Arles sont également des villes où il fait bon vivre et qui sont de plus en plus privilégiées, comme en témoigne la hausse des prix de l’immobilier sur les 5 dernières années, de respectivement +41 % et +36%.

Enfin, Gordes dans le Lubéron, élu plus beau village du monde, ou encore Saint-Rémy-de-Provence, séduisent pour leur douceur de vivre. Véritable alternative aux stations du littoral, cette région offre un luxe plus discret, plus enraciné, mais tout aussi désirable.

Les critères privilégiés : le charme de l’ancien et la vue mer

Les acheteurs recherchent aujourd’hui des biens d’exception qui racontent une histoire : hôtels particuliers, maisons de maître, villas d’époque avec vue mer… Ce retour à l’authenticité répond à un désir de valorisation du patrimoine : s’offrir un morceau de Provence, de Méditerranée, une part d’histoire.

« Nous observons un engouement particulier pour l’ancien et les biens incarnés qui offrent une dimension émotionnelle et patrimoniale forte. Les acheteurs veulent du sens, du caractère, de la rareté. Notre rôle est d’identifier des biens uniques pour nos clients et de les accompagner avec rigueur, transparence et discrétion afin de concrétiser leur projet et quel que soit leur besoin », explique Alexandre Bruneau, CEO de Kretz Real Estate.

