Immobilier : 1 Français sur 5 veut déménager après les vacances

Au retour des vacances, 20 % des Français ont envie de changer de ville, de cadre de vie ou de logement, selon une enquête Bricks.co.

Et si les vacances étaient le premier agent immobilier de France ? Chaque été, une région, une lumière, une maison aux volets bleus s’invitent dans nos têtes — et si le vrai souvenir rapporté n’était pas la carte postale, mais l’envie de tout changer ? Les Français rentrent-ils vraiment apaisés… ou pris d’un « blues du retour » qui leur fait soudain détester leur propre logement ?

Bricks.co a interrogé les Français afin de mesurer l’empreinte immobilière des vacances : comment un simple séjour fait naître le rêve, comment le temps et le budget le freinent, comment le climat le réoriente — et par quels moyens, désormais, les Français comptent bien le concrétiser.

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Après les vacances, le rêve d’un autre logement se concrétise parfois

Au retour des vacances, 1 Français sur 5 rêve de tout plaquer pour changer de logement

Les vacances sont un puissant déclencheur de projets immobiliers.

En effet, de retour chez eux, 20 % des Français ont envie de partir. Dans le détail, 11 % espèrent changer complètement de ville, de région ou de mode de vie et 9 % souhaitent chercher un autre logement. Et pour beaucoup, la valise à peine défaite, les défauts du logement (9 %) ou du quartier (8 %) sautent aux yeux.

27 % des Français se rêvent déjà installés ailleurs à l’année

Le fantasme de l’ailleurs ne reste pas sur la plage ou dans les valises. Ainsi, 27 % des Français se sont imaginés vivre à l’année sur leur lieu de vacances, 23 % ont comparé ce cadre de vie à leur quotidien, et 16 % en ont parlé sérieusement avec leurs proches.

Plus fort encore, 4 % affirment avoir déjà engagé une démarche concrète (achat, déménagement ou investissement).

Pour 1 Français sur 3, le rêve s’évapore avant le retour au bureau

L’envie née en vacances est souvent de courte durée. En effet, 35 % la voient disparaître dès les premiers jours (dont 11 % avant même la fin du séjour).

Cependant, d’autres sont plus tenaces. 17 % gardent le rêve intact mais sans oser faire quoi que ce soit pour le réaliser, et surtout 11 % le transforment en projet réel, voire en achat concret pour 2 %.

Pour vivre comme en vacances toute l’année, 1 Français sur 4 quitterait la grande ville

24 % des Français se disent prêts à tout changer pour retrouver leur cadre de vacances et quitteraient même la grande ville pour un endroit bien plus petit ou plus rural.

17 % achèteraient à plusieurs plutôt que seuls, et 13 % accepteraient même un logement plus petit.

Des vacances qui font rêver… mais aussi sse disputer pour 1 Français sur 4

Le rêve d’ailleurs sème parfois la discorde. Ainsi, certains Français se divisent sur la région où s’installer (10 %), sur déménager ou non (9 %), ou sur acheter une résidence secondaire plutôt que continuer à voyager (8 %). Mais la bonne nouvelle est que dans 14 % des cas, le désaccord a fait avancer la réflexion commune plutôt que la bloquer totalement.

Climat et financement redessinent les projets immobiliers

Le climat s’impose comme un critère immobilier majeur

Le dérèglement climatique redessine aussi la carte des envies. En effet, 34 % des Français veulent désormais un logement bien isolé et naturellement frais.

De plus, 31 % vérifieraient les risques climatiques et l’assurabilité avant d’acheter, et 21 % éviteraient carrément les régions trop chaudes. Après un été de canicules et d’incendies, le climat devient un filtre immobilier majeur.

Immobilier de rêve inaccessible : le financement collectif séduit déjà 1 Français sur 6

Face à un bien de rêve hors budget, les Français explorent des voies nouvelles.

De ce fait, si 19 % miseraient sur des années d’épargne, 17 % se disent prêts à participer au financement collectif d’un projet immobilier avec une petite somme, sans acheter ni gérer seuls. Cette enquête révèle un basculement puisque l’investissement partagé devance aujourd’hui l’achat familial (7 %) et les SCPI (5 %).

« Les vacances ne sont pas une parenthèse, ce sont un révélateur. On revient avec une image très précise de la vie qu’on aimerait mener — et, souvent, avec la certitude que notre logement actuel n’y ressemble pas. Notre enquête le montre : l’envie est massive, mais elle se heurte presque toujours au même mur, l’argent. Un Français sur cinq rêve de changer de cadre au retour des congés, et pourtant la plupart renoncent avant l’automne. Notre conviction, c’est que ce rêve ne devrait pas mourir faute de moyens : en permettant d’investir dans l’immobilier à plusieurs, avec de petites sommes, on transforme une envie de vacances en projet réellement accessible», conclut Cédric O’Neill, fondateur de Bricks.co.

Enquête réalisée par Bricks.co du 28 juillet au 4 août 2026 auprès d’un échantillon de 4 003 personnes résidant en France (France métropolitaine et DROM), âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population française. Par MySweetImmo

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