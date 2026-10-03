Logement : Les toilettes, une pause, un refuge et parfois un bureau !

Selon le sondage OpinionWay pour La Compagnie des Déboucheurs, les Français déclarent passer 47 minutes par jour aux toilettes en moyenne. Un lieu où 35 % se sont déjà isolés pour souffler et où 27 % des actifs ont déjà travaillé.

Fermer la porte pour retrouver quelques minutes de calme : les toilettes servent aussi à cela. 35 % des Français déclarent s’y être déjà isolés pour souffler dans un moment difficile, selon un sondage OpinionWay pour La Compagnie des Déboucheurs. Chez les jeunes adultes, cette pratique est encore plus répandue.

L’enquête raconte les usages d’une pièce rarement mise en avant lorsqu’on parle du logement. On y cherche de la tranquillité, on s’y attarde et, parfois, on continue à travailler. Autant de façons d’utiliser les lieux qui complètent la réflexion sur l’adaptation du logement aux besoins et aux modes de vie.

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Un refuge particulièrement apprécié des jeunes

Le besoin de faire une pause concerne toutes les générations, mais les réponses des plus jeunes se distinguent nettement. 77 % des 18-24 ans disent s’être déjà isolés aux toilettes pour souffler, contre 35 % pour l’ensemble des Français interrogés.

À la maison, les toilettes trouvent même une place parmi les pièces jugées paisibles. Un peu moins de 10 % des Français les citent à ce titre. Cette proportion atteint 18 % chez les parents ayant au moins deux enfants. Dans un logement partagé avec sa famille, disposer d’un endroit où fermer la porte peut ainsi prendre une importance particulière.

La vie à plusieurs pose aussi la question de l’organisation des espaces communs. Notre article sur la place disponible dans le logement pour recevoir des proches explore un autre aspect de cette vie quotidienne à domicile.

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47 minutes par jour, selon les personnes interrogées

Les Français déclarent passer 47 minutes par jour en moyenne aux toilettes, soit deux minutes de plus que dans l’enquête menée en 2023. Pour 22 % des répondants, le temps quotidien dépasse même une heure.

Les moins de 35 ans sont les plus nombreux à déclarer de longues durées : près d’un tiers indiquent y passer plus d’une heure par jour, contre 18 % chez les personnes de 35 ans et plus.

Les réponses diffèrent également selon le sexe. Les femmes déclarent une moyenne de 52 minutes par jour, contre 43 minutes pour les hommes. Cet écart était déjà observé lors de l’enquête de 2023.

Ces durées accompagnent des usages qui dépassent la simple pause pratique : prendre un moment pour soi, mais aussi répondre à une sollicitation professionnelle ou terminer une tâche.

Plus d’un actif sur quatre y poursuit son travail

Pour 27 % des actifs interrogés, les toilettes ont déjà servi d’espace de travail improvisé. L’activité la plus fréquente consiste à répondre à des e-mails professionnels : 16 % des actifs déclarent l’avoir fait.

D’autres tâches trouvent aussi leur place dans ce lieu inattendu. 8 % y ont terminé la préparation ou la relecture d’un document avant une réunion importante. 9 % ont déjà passé un appel professionnel depuis les toilettes, et 4 % ont participé à une visioconférence, caméra et micro coupés.

La pause ne correspond donc pas toujours à une déconnexion. Certains actifs continuent à traiter leurs dossiers ou à participer aux échanges professionnels, même derrière une porte fermée.

Pour prolonger le sujet sous l’angle de l’entretien de la maison, retrouvez notre article sur l’hygiène des objets du quotidien, notamment le téléphone.

Au bureau, une pause qui reste source de gêne

Pendant une journée de travail, les actifs déclarent passer 23 minutes en moyenne aux toilettes. Un quart d’entre eux indiquent y rester moins de dix minutes.

Mais le passage aux toilettes au bureau reste délicat, particulièrement lorsqu’il s’agit de la « grosse commission ». 53 % des actifs déclarent ne pas se sentir à l’aise, une proportion qui atteint 64 % chez les femmes actives. Au total, 77 % des actifs citent au moins une préoccupation. La peur de laisser une odeur arrive en tête, mentionnée par 49 %, devant celle d’être entendu par les collègues, à 41 %, et celle de manquer de papier, à 37 %. Pour gérer cette gêne, les stratégies varient. 21 % des actifs cherchent le moment le plus discret, tandis que 20 % attendent une envie très pressante. Enfin, 12 % préfèrent patienter jusqu’à leur retour à la maison.

À domicile comme au travail, l’enquête montre ainsi la place de l’intimité dans l’usage des toilettes : pouvoir s’isoler, disposer de quelques minutes de tranquillité et se sentir à l’aise dans un lieu pourtant tout à fait ordinaire.

Sondage OpinionWay pour La Compagnie des Déboucheurs réalisé auprès de 1 001 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont eu lieu les 9 et 10 septembre 2026. Par MySweetImmo

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