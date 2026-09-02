Immobilier : leboncoin lance son premier TEDx sur « Habiter le monde qui vient »

Le 30 septembre 2026, leboncoin réunira à Paris architectes, urbanistes, chercheurs, entrepreneurs, ingénieurs et philosophes pour son premier événement sous licence TEDx. Une soirée consacrée à une question centrale : comment voulons-nous habiter demain ?

Le 30 septembre 2026, à l’Institut de France à Paris, leboncoin organisera son premier événement TEDxleboncoin sur le thème « Habiter le monde qui vient ». Organisée sous licence TEDx, cette première édition réunira une dizaine de personnalités venues partager des idées et ouvrir de nouvelles perspectives autour d’une question qui concerne chacun d’entre nous : comment voulons-nous habiter le monde qui vient ?

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De l’immobilier comme marché à l’habitat comme mode de vie

TEDxleboncoin naît de la rencontre entre deux convictions : pour TED, les idées peuvent changer le monde lorsqu’elles circulent ; pour leboncoin, chaque échange local, chaque objet transmis ou chaque conversation entre voisins contribue à tisser un avenir commun. À travers les regards croisés d’architectes, d’urbanistes, de chercheurs, d’entrepreneurs, d’ingénieurs et de philosophes, l’événement entend explorer ce que signifie habiter le monde de demain.

L’endroit où nous vivons façonne une part de ce que nous sommes, tandis que nous transformons en permanence les lieux que nous occupons. Mais les modèles conçus pour rendre nos espaces plus confortables, plus sûrs et plus efficaces sont-ils encore adaptés aux défis actuels ? Quelle place accorder à la ville, à la nature, à la propriété ou au partage ? Comment imaginer des lieux qui ne se contentent pas de nous abriter, mais prennent également soin de nous ?

Ces interrogations renvoient directement aux évolutions déjà à l’œuvre : la composition des ménages transforme les besoins en logements, tandis que le climat devient progressivement un critère de choix immobilier. De l’intime au collectif, du logement à la ville et de nos relations à l’ensemble de la planète, TEDxleboncoin veut ainsi dépasser la vision de l’immobilier comme simple marché pour aborder l’habitat comme une question de santé, de liens, de choix et de rapport au vivant.

« L’habitat est notre métier au quotidien. Mais c’est aussi un sujet qui ouvre sur nos usages, nos liens, nos modes de vie. Avec TEDxleboncoin, nous souhaitons offrir une scène à celles et ceux qui imaginent autrement nos façons d’habiter et faire circuler leurs idées bien au-delà de l’événement. », explique Sophie Bourg, directrice Marketing & Opérations Immobilières de leboncoin immo.

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Une dizaine de talks en 90 minutes et des regards volontairement différents

TEDxleboncoin ne prendra pas la forme d’un colloque ou d’une table ronde, mais d’une succession de talks conçus pour faire émerger une idée forte et ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. La programmation a été élaborée avec un comité éditorial réunissant des personnalités issues d’horizons différents.

« Pour construire un TEDx, la diversité des regards est essentielle. Pour cette première édition, leboncoin a réuni un comité éditorial composé de personnalités d’horizons très différents. Tandis que notre expérience de près de 20 ans en tant que partenaire de TEDxParis nous permet de construire une programmation cohérente, exigeante et accessible au plus grand nombre. », souligne Nawal Levy Provençal, CEO de Brightness et co-licenciée TEDxParis.

Certains talks feront l’objet d’une captation et seront diffusés après l’événement, afin de prolonger leur portée. TEDxleboncoin est organisé dans le cadre de TEDxBusiness, un format permettant aux organisations d’adopter les codes des conférences TED pour leurs propres événements, sous licence accordée par TED.

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