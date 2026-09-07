Immobilier : Cherchez votre logement sans quitter ChatGPT

Avec Omny, un particulier peut décrire son projet, recevoir une sélection de biens et prendre rendez-vous avec un agent directement dans ChatGPT. La start-up revendique près d’un million d’annonces professionnelles.

Chercher un logement sans passer d’un portail d’annonces à un site d’agence, puis à un formulaire de contact : c’est la promesse d’Omny. La start-up lance une application dans ChatGPT qui doit accompagner les particuliers depuis la description de leur projet jusqu’à la prise de rendez-vous avec un professionnel.

D’autres acteurs proposent déjà de chercher des annonces dans ChatGPT. Depuis février 2026, le catalogue de leboncoin est notamment accessible depuis l’assistant. Omny met en avant une différence : son parcours doit aller au-delà de la recherche pour conduire jusqu’au rendez-vous avec l’agent.

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Décrire son projet plutôt que remplir des filtres

Avec Omny, l’utilisateur n’est pas obligé de commencer par choisir une ville, une surface ou un nombre de pièces. Il peut expliquer son projet comme il le ferait face à un professionnel.

Il peut, par exemple, indiquer qu’il souhaite quitter Paris tout en restant à moins d’une heure de son bureau. Un couple préparant sa retraite peut demander un appartement lumineux et proche des commerces. L’application doit ensuite poser des questions, préciser les priorités et tenir compte des contraintes exprimées.

D’après Omny, l’intelligence artificielle compare alors les biens disponibles et retient ceux qu’elle estime les plus adaptés. La conversation peut se poursuivre jusqu’à la mise en relation avec le professionnel chargé de l’annonce et à la prise de rendez-vous.

L’idée n’est pas totalement nouvelle. En 2025, SweepBright avait lancé Infinid, un moteur de recherche immobilière utilisant lui aussi le langage courant. Omny veut aller plus loin en intégrant tout le parcours dans ChatGPT.

« Omny ne connecte pas ChatGPT à des annonces immobilières. Nous rendons le marché immobilier professionnel directement interrogeable par les intelligences artificielles. Pendant plus de vingt ans, les portails immobiliers ont structuré la recherche immobilière. Demain, les assistants IA en seront l’un des principaux points d’entrée », souligne Franck Le Tendre, cofondateur et CEO d’Omny.

Près d’un million d’annonces annoncées par Omny

Pour proposer des logements, Omny s’appuie sur une plateforme lancée en février 2026. La société affirme regrouper « 100 % de l’inventaire immobilier professionnel », soit près d’un million d’annonces.

La sélection comprend des logements neufs et anciens, proposés à l’achat ou à la location. Les annonces sont synchronisées chaque semaine.

Omny indique également utiliser plus de 50 sources d’informations sur les transports, les établissements scolaires, les services et les territoires. Ces données doivent aider l’application à comprendre qu’un logement peut correspondre à un projet même si tous les critères ne figurent pas directement dans l’annonce.

Pour le particulier, la promesse est celle d’une recherche plus simple. Elle ne supprime pas les vérifications indispensables. Avant de visiter ou de s’engager, il reste nécessaire de contrôler la disponibilité du bien, son prix, sa surface, son environnement et les informations fournies dans l’annonce.

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Pour les agents, des demandes déjà précisées

Omny veut également devenir une nouvelle source de clients pour les professionnels. Lorsqu’un particulier demande à être contacté, l’agent immobilier ne reçoit pas seulement ses coordonnées. Il dispose aussi des informations recueillies pendant la conversation : budget, secteur recherché, contraintes et priorités.

L’objectif affiché est de faire gagner du temps au particulier comme au professionnel. L’intelligence artificielle se charge des premières questions et de la sélection des biens. L’agent intervient ensuite pour conseiller le client, organiser la visite, négocier et accompagner la transaction.

« Les grands modèles de langage savent dialoguer. Omny leur apporte l’accès au marché et l’intelligence métier qui leur manquaient pour transformer une intention en projet immobilier qualifié. Nous ouvrons ainsi un nouveau canal d’acquisition pour les professionnels, qui interviennent au moment où leur expertise crée le plus de valeur», ajoute Franck Le Tendre.

Pour les agences, une nouvelle question se pose : comment faire apparaître leurs biens dans les réponses des assistants d’intelligence artificielle ? MySweetImmo a déjà recensé sept réflexes pour aider les agents immobiliers à rester visibles et utiles face à l’IA.

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