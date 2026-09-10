Immobilier de luxe : BARNES crée son académie

Barnes et l’ESPI créent une académie interne pour former les collaborateurs du réseau. Au programme : réglementation, intégration des recrues et développement commercial.

Dans l’immobilier de luxe, l’expérience du terrain ne suffit plus. Les professionnels doivent aussi maîtriser des règles complexes, conseiller une clientèle internationale et suivre l’évolution du marché.

Pour mieux former ses collaborateurs, Barnes s’associe à l’École supérieure des professions immobilières (ESPI). Ensemble, ils lancent la Barnes Academy by ESPI.

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Des formations courtes et concrètes

La première année, l’académie sera réservée aux collaborateurs de Barnes en France. Les cours auront lieu en présentiel et dans des formats courts.

Quatre thèmes seront proposés : les obligations réglementaires, l’accueil des nouvelles recrues, le développement commercial et la formation des équipes déjà en poste.

La réglementation constitue un enjeu important pour les agents immobiliers. Leur formation continue est notamment nécessaire au renouvellement de la carte professionnelle. En février 2025, le Conseil d’État avait d’ailleurs demandé la publication d’un décret sur la formation des collaborateurs d’agents immobiliers.

« Avec l’ESPI, nous structurons cette transmission plutôt que de la laisser reposer sur la seule bonne volonté de chacun », souligne Richard Tzipine, directeur général de Barnes.

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Un programme appelé à devenir international

Barnes veut ensuite proposer ces formations dans les autres pays où le groupe est implanté. Son réseau est présent dans 25 pays. Les formations pourront notamment porter sur la fiscalité du patrimoine, les opérations internationales et les changements de réglementation. L’ESPI indique que les contenus seront nourris par les travaux de son laboratoire de recherche, ESPI2R, qui réunit une quarantaine d’enseignants-chercheurs.

« L’immobilier de luxe s’appuie sur des compétences qui ne s’improvisent pas : fiscalité patrimoniale, montages transfrontaliers, réglementation en constante évolution », raconte Bernard Pinat, directeur général de l’ESPI.

Cette initiative intervient alors que le marché haut de gamme montre des signes de reprise. En février 2025, Richard Tzipine expliquait à MySweetImmo que l’activité de Barnes avait fortement progressé à la fin de 2024.

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Un futur diplôme pour se reconvertir dans le luxe

Dès la deuxième année, Barnes et l’ESPI souhaitent aller plus loin. Les deux partenaires étudient une formation diplômante ouverte aux personnes qui ne travaillent pas dans le réseau.

Ce cursus s’adresserait notamment aux professionnels qui veulent se reconvertir dans l’immobilier de luxe. Il pourrait également permettre à Barnes de recruter de nouveaux collaborateurs.

L’ESPI propose déjà un Bachelor consacré à l’immobilier de luxe. Le communiqué n’indique pas si le futur diplôme créé avec Barnes complétera ou remplacera en partie cette formation.

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