Immobilier : SeLoger permet de chercher un bien en parlant
SeLoger lance une recherche immobilière par IA, utilisable à l’écrit ou à l’oral. L’utilisateur décrit le bien recherché avec ses propres mots et accède directement aux annonces correspondantes.
- La Recherche Intelligente de SeLoger transforme une phrase écrite ou dictée en une sélection d’annonces immobilières.
- La Recherche Intelligente de SeLoger est disponible sur le site et dans les applications iOS et Android, depuis l’accueil et la page de résultats.
- Les annonces immobilières publiées sur SeLoger restent accessibles avec les filtres classiques comme avec la Recherche Intelligente.
Décrire le logement recherché comme on le ferait à un proche : c’est la nouvelle option proposée par SeLoger. Le portail lance une recherche en langage naturel, à l’écrit et à l’oral. L’outil repère les critères dans la phrase, puis affiche les annonces correspondantes.
Cette nouveauté arrive alors que le budget et la performance énergétique prennent une place croissante dans les recherches des acheteurs.
Une phrase suffit pour lancer la recherche
L’internaute peut écrire ou dicter une demande complète, par exemple : « Appartement de 3 chambres avec cuisine ouverte à Lyon à moins de 400 000 € ». L’outil de SeLoger identifie la ville, le budget, le nombre de chambres et le type de cuisine. Il ouvre ensuite une page de résultats filtrée.
Pour parler plutôt qu’écrire, il suffit d’utiliser l’icône microphone dans la barre de recherche. La fonction est accessible sur le site et dans les applications iOS et Android. Elle peut aussi être utilisée depuis la page de résultats pour modifier une recherche.
Le principal intérêt est le gain de simplicité. L’acheteur n’a plus besoin de chercher chaque critère dans un menu.
Les filtres classiques restent disponibles
La recherche par phrase ne remplace pas le moteur traditionnel. Les internautes peuvent toujours choisir séparément le prix, la surface, la localisation ou le type de logement. Les annonces des professionnels restent visibles dans les deux parcours.
SeLoger s’inscrit dans une tendance plus large. Plusieurs acteurs cherchent à mieux comprendre le projet de l’acheteur pour lui montrer moins d’annonces inutiles. Omny permet par exemple de rechercher un logement directement dans ChatGPT.
Quel intérêt pour les agents immobiliers ?
SeLoger veut afficher plus vite la bonne annonce au bon acheteur. Le portail espère ainsi générer davantage de demandes de contact et transmettre aux professionnels des prospects mieux qualifiés.
Les agents ont toutefois toujours intérêt à rédiger des annonces immobilières précises et complètes. Plus les caractéristiques du bien sont détaillées, plus l’outil peut rapprocher une demande de l’annonce concernée.
Une importante campagne de publicité
SeLoger soutient ce lancement avec une campagne nationale. Du 7 au 27 septembre, des spots doivent être diffusés sur neuf grandes chaînes, dont TF1 et M6. Le portail annonce plus de 112 millions de contacts publicitaires auprès des 25-49 ans.
La campagne nationale d’affichage, du 9 au 15 septembre, comprend plus de 8 200 affiches et vise plus de 274 millions de contacts. Plus de 4 000 affiches sont également prévues en région. En Île-de-France, près de 745 affiches doivent être installées dans les métros et les gares. Le volet numérique représente 108 millions d’impressions.