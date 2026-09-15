Immobilier Saint-Jean-de-Luz : Face à l’océan, la Villa Ugaïna à vendre 15,9 millions d’euros

Face à la baie de Saint-Jean-de-Luz, une villa construite en 1922 est mise en vente 15,9 millions d’euros. Une propriété de 800 m² qui illustre les prix atteints par les biens les plus rares de la Côte basque.

C’est une maison difficile à rater… Face à la plage de Saint-Jean-de-Luz, avec la baie et le fort de Socoa pour horizon, la Villa Ugaïna arrive sur le marché. Son prix : 15,9 millions d’euros.

La propriété se trouve rue Mazarin, dans le centre historique de la ville. Construite en 1922 par l’architecte Cazalis pour des officiers de marine, elle a été entièrement rénovée en 2025. Elle compte 800 m² habitables, auxquels s’ajoute une annexe d’une centaine de mètres carrés. Mais à ce niveau de prix, la surface ne suffit évidemment pas à expliquer la valeur du bien. C’est surtout son emplacement, en première ligne face à la mer et avec un accès direct au front de mer, qui la distingue.

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Une maison centenaire entièrement rénovée

La rénovation a conservé plusieurs éléments de la maison d’origine, notamment son grand escalier en bois, ses parquets et ses cheminées.

La villa s’organise sur quatre niveaux, tous desservis par un ascenseur. Les principales pièces de vie donnent sur une terrasse face à la mer. De l’autre côté de la maison, la cuisine s’ouvre sur un jardin exposé plein sud. Les deux suites principales disposent chacune d’un balcon avec vue sur la baie. Sept autres chambres sont réparties dans la maison, dont quatre à un étage réservé aux invités.

Au rez-de-jardin, changement d’ambiance : on trouve une salle de cinéma, une cave de dégustation et un dortoir. À l’extérieur, la propriété dispose d’un jardin et d’une piscine à fond mobile. Une cuisine d’été, un pool-house, un double garage et un appartement indépendant d’environ 100 m² complètent l’ensemble.

La villa bénéficie enfin d’un élément particulièrement rare en plein centre de Saint-Jean-de-Luz : une passerelle privée permettant de rejoindre directement le front de mer.

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Pourquoi vaut-elle 15,9 millions d’euros ?

À première vue, le prix donne le vertige. Rapporté aux quelque 800 m² de la maison principale, il représente près de 19 900 €/m². Mais ce calcul doit être pris avec précaution. Les 15,9 millions d’euros comprennent aussi l’annexe d’environ 100 m², le jardin, la piscine et les dépendances. Il ne s’agit donc pas d’un véritable prix au mètre carré comparable à celui d’un appartement classique.

L’emplacement fait une grande partie de la différence. Sur le littoral basque, une maison en première ligne face à l’océan n’obéit pas aux mêmes prix qu’un logement situé quelques rues plus loin. MySweetImmo observait déjà que la qualité et surtout l’emplacement restaient déterminants sur le marché immobilier haut de gamme de la Côte basque.

À Saint-Jean-de-Luz, les biens rares restent très chers

La Villa Ugaïna est évidemment loin de représenter le marché immobilier classique de Saint-Jean-de-Luz. Elle appartient à un segment très particulier : celui des grandes propriétés rénovées, idéalement situées et offrant une vue sur la mer. Et sur ce marché, les prix résistent.

BARNES Côte Basque, qui commercialise la Villa Ugaïna, situe les biens haut de gamme et d’exception de Saint-Jean-de-Luz entre 11 000 et 22 000 €/m². À Biarritz, le réseau annonce une moyenne de 14 000 €/m² pour les maisons et appartements, avec des pointes pouvant atteindre 40 000 €/m² pour certains biens exceptionnels avec vue sur la mer. À Hossegor, BARNES avance environ 12 000 €/m² pour les maisons.

La tendance n’est cependant pas nouvelle. À l’été 2025, BARNES constatait déjà une forte demande pour les biens les plus rares de la Côte basque. Quelques mois plus tard, le réseau observait une offre plus abondante mais soulignait que les propriétés réellement premium ou ultra-luxe restaient rares et conservaient des prix élevés.

« La Villa Ugaïna vient rappeler que Saint-Jean-de-Luz abrite aussi certaines des adresses les plus rares du littoral basque », souligne Philippe Thomine Desmazures, directeur de BARNES Côte Basque.

Qui peut acheter une propriété à près de 16 millions ?

BARNES décrit une clientèle de la Côte basque encore très majoritairement française, notamment originaire du Sud-Ouest et d’Île-de-France.

Mais les acheteurs étrangers font progressivement leur retour. Selon BARNES Biarritz, ils représentent désormais 10 à 15 % de sa clientèle. Le réseau cite principalement des Allemands, des Suisses et des Belges, mais indique recevoir également des demandes d’Américains et d’Ukrainiens.

Et même sur le marché du luxe, trouver un acheteur capable de débourser près de 16 millions d’euros n’a rien d’évident. Fin 2025, Sotheby’s International Realty expliquait que les ventes de plus de 7 millions d’euros au Pays basque prenaient davantage de temps, le nombre d’acquéreurs potentiels étant nécessairement réduit.

La Villa Ugaïna entre largement dans cette catégorie. 15,9 millions d’euros est son prix de mise en vente. Il faudra attendre une éventuelle transaction pour connaître le prix qu’un acheteur sera réellement prêt à payer.

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