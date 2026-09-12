Immobilier : Près de Saint-Tropez, une villa quasi invisible à 9,5 millions

À Gigaro, sur la commune de La Croix-Valmer, une villa de 300 m² mêlant pierre locale, verre et toit végétalisé est proposée à 9,5 millions d’euros. Sa conception la rend presque invisible depuis la mer.

Elle se cache dans la végétation, à quelques minutes à pied de la mer. Dans le domaine privé de Gigaro, à La Croix-Valmer, une villa contemporaine est mise en vente au prix de 9,5 millions d’euros par Janssens Immobilier Knight Frank.

Située à 17 kilomètres de Saint-Tropez, la propriété développe 300 m² habitables sur un terrain paysager de 3 800 m². Sa particularité tient à son architecture en pierre locale et en verre, conçue pour se fondre dans le relief côtier.

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Une villa en pierre et en verre cachée dans le paysage

La maison a été conçue par le cabinet d’architecture Michaelis Boyd. Sa façade en pierre naturelle reprend les teintes du site, tandis que son toit végétalisé prolonge le jardin.

Selon l’agence, cette conception rend la villa presque invisible depuis la mer. De grandes baies vitrées coulissantes permettent d’ouvrir largement les pièces sur les terrasses, la végétation et le paysage méditerranéen.

À l’intérieur, un patio central apporte de la lumière au cœur de la maison. Des portes vitrées à double hauteur et une passerelle en verre renforcent la continuité entre les pièces et l’extérieur.

Cette recherche de discrétion correspond aux attentes observées sur le marché local. En 2025, Janssens Immobilier Knight Frank expliquait à MySweetImmo que les biens rares, les vues panoramiques et les emplacements proches de la mer soutenaient les prix de l’immobilier de prestige à Saint-Tropez.

Quatre chambres et une piscine à débordement

La villa comprend quatre chambres, cinq salles de bains, un salon largement ouvert sur l’extérieur et une cuisine Bulthaup. Les sols sont en pierre et les murs recouverts d’enduits naturels.

Le mobilier réunit plusieurs signatures du design, dont Charlotte Perriand, Piero Lissoni, Ray et Charles Eames ainsi que Cassina. La propriété a déjà fait l’objet d’un reportage dans Elle Décoration.

À l’extérieur, une piscine chauffée à débordement de 5 mètres sur 11 fait face au paysage. La propriété comprend également un poolhouse et plusieurs terrasses panoramiques. Les plages de Gigaro sont accessibles à pied en quelques minutes.

Le marché tropézien compte des propriétés affichées à des prix encore plus élevés. En juillet 2025, MySweetImmo présentait par exemple une villa de près de 390 m² proposée à 23 millions d’euros dans les Parcs de Saint-Tropez. À Port Grimaud, une villa contemporaine de 383 m² avec vue sur la mer était affichée à 9 millions d’euros.

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Une maison classée B au DPE

La villa est équipée de la climatisation, d’un chauffage au sol et d’un système domotique. Elle dispose aussi d’une alarme et se trouve dans un domaine privé avec gardien.

Son diagnostic de performance énergétique est classé B et ses émissions de gaz à effet de serre sont classées A, d’après les informations transmises par l’agence.

« Cette propriété incarne parfaitement la nouvelle attente des acquéreurs de la Presqu’île : un luxe confidentiel, axé sur l’architecture, l’environnement préservé et le calme, sans faire aucun compromis sur l’emplacement privilégié en front de mer », souligne l’équipe de Janssens Immobilier Knight Frank Saint-Tropez.

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