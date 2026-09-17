Immobilier Corrèze : Les 4 agences de Laurence Monteil Combabessou rejoignent Nestenn

Nestenn renforce sa présence en Haute-Corrèze. Quatre agences immobilières situées à Ussel, Meymac et Bort-les-Orgues ont rejoint le réseau, sous la direction de Laurence Monteil Combabessou.

Quatre agences immobilières passent sous les couleurs de Nestenn. Implantées à Ussel, Meymac et Bort-les-Orgues, elles ont officiellement rejoint le réseau le 13 juillet.

À leur tête : Laurence Monteil Combabessou. Originaire de Meymac, cette professionnelle exerce dans l’immobilier en Haute-Corrèze depuis plus de 25 ans. Elle dirige aujourd’hui deux agences à Ussel, une à Meymac et une à Bort-les-Orgues.

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Quatre agences dirigées par Laurence Monteil Combabessou

Laurence Monteil Combabessou connaît bien le marché immobilier local. En 2001, elle rejoint l’agence immobilière historique d’Ussel, dont elle reprend la direction en 2015. Elle développe ensuite son activité pour prendre progressivement la tête de quatre agences.

Le passage sous enseigne Nestenn marque une nouvelle étape. Les équipes continuent d’exercer leurs trois activités : transaction immobilière, gestion locative et syndic de copropriété. Elles bénéficient désormais des outils et de l’accompagnement du réseau Nestenn.

« Originaire de Meymac, je suis très attachée à notre ancrage en Haute-Corrèze. Rejoindre le réseau Nestenn nous permet de donner une nouvelle impulsion à nos agences, en conservant cette proximité avec nos clients, notre fine connaissance du territoire et une très grande attention portée à chaque projet », souligne Laurence Monteil Combabessou, directrice des agences Nestenn d’Ussel, Meymac et Bort-les-Orgues.

Maisons, retours dans la région, investissements : des projets variés

Le marché immobilier de Haute-Corrèze a évolué ces dernières années, notamment avec le regain d’intérêt pour les territoires ruraux pendant la période Covid.

Aujourd’hui, les agences constatent notamment des déménagements à courte distance. Certains ménages souhaitent changer de logement, par exemple en passant d’un appartement à une maison, tout en restant dans leur bassin de vie.

Autre mouvement observé : le retour de personnes ayant auparavant quitté le territoire. Le rapprochement familial ou l’arrivée de la retraite peuvent notamment motiver ces projets.

Les résidences secondaires et les investissements locatifs participent également à l’activité immobilière locale. L’offre de formation présente sur le territoire contribue, elle aussi, à la dynamique du marché locatif.

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Nestenn renforce sa présence en Haute-Corrèze

Avec l’arrivée simultanée de ces quatre agences, Nestenn poursuit le développement de son réseau et renforce son implantation locale.

Pour l’enseigne, l’opération permet de s’appuyer sur des agences déjà présentes sur le terrain et sur une professionnelle expérimentée du marché immobilier de Haute-Corrèze.

« L’arrivée des quatre agences dirigées par Laurence Monteil Combabessou illustre pleinement notre ambition : poursuivre notre développement aux côtés de professionnels expérimentés, qui connaissent parfaitement leur territoire et les attentes de leurs clients. Leur expertise locale, associée aux outils et à la force du réseau Nestenn, constitue un véritable atout pour accompagner les projets immobiliers en Haute-Corrèze», indique Delphine Rouxel, présidente et co-fondatrice du groupe Nestenn.

Les quatre agences sont situées 2-6 rue de l’Église et 4 boulevard Victor-Hugo à Ussel, 4 place du Bûcher à Meymac et 59 place Marmontel à Bort-les-Orgues.

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