Crédit immobilier : Pretto ouvre son capital à ses courtiers

Pour la première fois, Pretto associe des mandataires de son réseau à son capital. Vingt-et-un courtiers ont investi au total 400 000 euros, avec des tickets compris entre 10 000 et 50 000 euros, selon le groupe.

Vingt-et-un courtiers indépendants deviennent actionnaires de Pretto. L’entreprise ouvre ainsi, pour la première fois, son capital aux membres de Pretto Galaxie, son réseau lancé en 2022. Cette première opération représente un investissement total de 400 000 euros.

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Des investissements compris entre 10 000 et 50 000 euros

Les montants investis par les courtiers vont de 10 000 à 50 000 euros. L’objectif de Pretto est d’associer plus directement au développement du groupe les entrepreneurs qui contribuent à son activité.

Cette opération intervient quatre ans après le lancement de Pretto Galaxie. Le réseau rassemble aujourd’hui plus de 400 mandataires indépendants, contre environ 300 un an plus tôt. En 2026, il représente plus de 1,3 milliard d’euros de crédits, selon Pretto.

Les courtiers conservent leur indépendance tout en utilisant la plateforme, les données et l’expertise du groupe. L’entrée au capital ajoute une dimension financière à cette relation : les mandataires concernés peuvent désormais participer à la création de valeur de l’entreprise avec laquelle ils développent leur activité.

Cette ouverture prolonge le développement de Pretto, qui avait notamment levé 14 millions d’euros en pleine crise du marché du crédit immobilier.

Quels courtiers pouvaient devenir actionnaires ?

Tous les membres de Pretto Galaxie ne pouvaient pas investir. L’accès au capital était réservé aux mandataires répondant à des critères de performance, d’engagement et de conformité.

Pour être éligible, un courtier devait réaliser une production annuelle d’au moins 150 000 euros ou développer une activité de mentorat supérieure à 25 000 euros. Il devait également respecter les engagements et les règles de conformité du groupe.

Pretto explique avoir fixé ces seuils afin de réserver l’investissement aux professionnels dont l’activité est suffisamment établie. Le groupe entend ainsi reconnaître leur contribution sans inciter des mandataires moins avancés dans leur développement à engager une partie de leurs ressources.

Le mentorat est placé au même niveau que la production commerciale. Pretto valorise donc également les courtiers expérimentés qui accompagnent les nouveaux membres du réseau.

« Il nous semblait donc naturel que ceux qui contribuent durablement à faire grandir cet écosystème puissent aussi être associés à sa création de valeur », souligne Pierre Chapon, cofondateur et co-CEO de Pretto.

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Un outil pour fidéliser les mandataires

L’opération rapproche Pretto de ses courtiers sans remettre en cause leur statut d’entrepreneurs indépendants. Elle se distingue des relations habituellement fondées sur la franchise, l’affiliation ou l’adhésion à un réseau.

Pour Pretto, l’enjeu est aussi de fidéliser les professionnels qui participent durablement à la croissance de sa plateforme. Le groupe met en avant le taux de souscription important comme un signe de confiance de la part des mandataires concernés.

Cette initiative intervient alors que les modèles fondés sur l’indépendance progressent dans l’immobilier. En 2025, les réseaux de mandataires ont gagné des parts de marché et leurs effectifs sont repartis à la hausse. Dans le courtage, Vousfinancer avait également annoncé le recrutement de 80 courtiers indépendants.

D’autres ouvertures de capital sont prévues

Cette première opération ne devrait pas rester isolée. Pretto envisage de nouvelles ouvertures de capital pour permettre à d’autres mandataires de devenir actionnaires lorsqu’ils rempliront les conditions fixées par le groupe.

Le dispositif crée ainsi une nouvelle perspective pour les membres de Pretto Galaxie. Les courtiers qui développent suffisamment leur production ou leur activité de mentorat pourront, à leur tour, accéder au capital.

Pour Pretto, cette participation doit permettre de mieux aligner les intérêts du groupe et ceux de ses entrepreneurs indépendants. Pour les mandataires, elle ajoute une possibilité d’investissement à la relation commerciale et technologique déjà entretenue avec la plateforme.

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