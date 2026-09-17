Octobre Rose : La Fondation l’Adresse espère battre son record de 102 068 €

En octobre, chaque panneau posé par le réseau l’Adresse rapportera 10 euros à une association. Après les 102 068 euros collectés en 2025, sa Fondation vise un nouveau record en faveur des femmes touchées par le cancer du sein.

Faire encore mieux qu’en 2025. La Fondation l’Adresse reconduit son opération Octobre Rose avec un objectif : dépasser les 102 068 euros de dons collectés l’an dernier. Pendant tout le mois d’octobre, les agences immobilières du réseau mobiliseront habitants et commerçants autour de panneaux solidaires.

Le mécanisme est simple : chaque panneau posé déclenchera un don de 10 euros à une association nationale ou locale qui accompagne les femmes touchées par le cancer du sein.

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Dix euros reversés pour chaque panneau posé

L’opération est organisée chaque année depuis 2019. Les agences l’Adresse distribuent et installent des panneaux aux couleurs d’Octobre Rose avec le concours des habitants et des commerçants présents dans les villes où le réseau est implanté.

Plus les agences posent de panneaux, plus le montant reversé aux associations augmente. Les équipes commencent donc à préparer l’opération dès septembre afin d’en commander et d’en installer le plus grand nombre possible avant et pendant Octobre Rose.

En 2025, la mobilisation avait permis à la Fondation de franchir pour la première fois le seuil des 100 000 euros. La collecte avait précisément atteint 102 068 euros, contre 83 260 euros en 2024.

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Un record de 102 068 euros à dépasser

Le résultat de 2025 avait également bénéficié de l’élargissement du réseau. Soixante-dix nouvelles agences avaient rejoint l’Adresse au cours de l’année, portant leur nombre total à 360. Autant de points d’appui supplémentaires pour diffuser les panneaux et faire connaître l’opération localement.

« Nous sommes très fiers de la montée en puissance de cette opération que nous avons été le premier réseau à lancer en 2019. Cette année, nous espérons dépasser le record de l’année dernière en franchissant à nouveau la barre 100 000 € de dons cette année ! C’est pourquoi, dès le début du mois de septembre, nos agences se mobilisent pour préparer le terrain, commander et mettre en place un maximum de panneaux », explique Brice Cardi, président de l’Adresse.

La progression n’a pas été linéaire, mais les montants ont nettement augmenté depuis le lancement. La première édition avait rapporté 20 000 euros en 2019. En 2022, la collecte avait atteint 94 440 euros grâce à plus de 9 000 panneaux commandés. Après un total supérieur à 82 000 euros en 2023, 83 260 euros avaient été recueillis en 2024.

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Plus de 500 000 euros versés depuis 2019

Depuis le lancement de l’opération, la Fondation l’Adresse affirme avoir reversé plus de 500 000 euros à plus d’une douzaine d’associations nationales et locales. Ces structures accompagnent les femmes atteintes d’un cancer au plus près de leur lieu de vie.

En 2025, les dons avaient bénéficié à 12 associations, dont 11 structures locales et une association nationale. Les agences contribuent ainsi à sélectionner des organisations implantées dans différentes régions.

« L’année du lancement de l’opération, nous avions récolté 20 000 euros… Depuis, les dons n’ont cessé d’augmenter pour atteindre 100 000 € en 2025 ! Nous sommes très heureux d’avoir atteint le montant cumulé de 500 000 € pour accompagner les femmes touchées par le cancer et leur apporter notre soutien depuis de nombreuses années maintenant », conclut Béatrice Favat-Poinsot, présidente de la Fondation l’Adresse.

Les habitants et les commerçants peuvent se rapprocher d’une agence l’Adresse participant à l’opération afin de poser un panneau. Chaque installation permet à la Fondation de verser 10 euros à une association engagée auprès des femmes touchées par le cancer du sein.

Pour les agences immobilières, l’opération constitue aussi un moyen d’impliquer leurs équipes et leurs clients dans une action locale. Le résultat de la collecte 2026 dépendra directement du nombre de panneaux installés pendant le mois d’octobre.

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