Cardif, Groupe BNP Paribas et SeLoger : Une diversification des formats publicitaires au cours de 10 ans de partenariat

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Depuis 2016, Cardif et SeLoger ont fait évoluer leur partenariat du display à la génération de leads, au contenu éditorial et à la multi-assurance.

Démarrée en 2016 par une simple campagne de bannières, la collaboration entre Cardif et SeLoger est devenue en une décennie un dispositif global et intégré. Aujourd’hui, Cardif Groupe BNP Paribas représente entre 15 % et 20 % de l’inventaire publicitaire de la régie SeLoger, illustrant l’efficacité des stratégies de marque construites sur le temps long.

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Cibler le bon moment de vie

La pérennité de ce partenariat repose sur une forte affinité d’audience. La recherche d’un bien immobilier et son financement déclenchent naturellement des besoins en assurance (emprunteur et habitation).

Si les contacts générés se situent en amont du parcours d’achat, nécessitant généralement entre trois et six mois de maturation avant conversion, cette identification précoce constitue une valeur stratégique majeure pour Cardif.

On estime d’ailleurs que parmi les prospects qui viennent sur Cardif.fr, 20 à 30% sont passés au préalable par SeLoger, ce qui est la preuve d’une préférence de marque forte et de la forte affinité des publics ciblés.

Une montée en puissance construite pas à pas

Le partenariat entre Cardif et SeLoger s’est structuré en plusieurs étapes clés pour s’adapter à l’évolution des usages digitaux et des parcours utilisateurs :

2016 (Le display classique) : Lancement des premières campagnes de bannières classiques centrées sur l’assurance de prêt.

2018 (La génération de leads) : Intégration d’une page dédiée dans le parcours « mon financement » de SeLoger, connectant directement les demandes de devis au CRM de BNP Paribas Cardif.

2023 (L’approche éditoriale) : Création d’un « Corner » d’information dédié à l’assurance emprunteur.

2026 (La multi-assurance) : Élargissement de ce Corner à la multirisque habitation (MRH), réunissant pour la première fois les deux offres d’assurance au sein d’un même espace.

Et ça continue avec des perspectives pour demain de développement d’un widget de simulation de tarif et le déploiement d’une présence amplifiée sur l’app.

Des engagements sociétaux amplifiés

Au-delà des objectifs d’acquisition, le partenariat s’est enrichi d’actions de sensibilisation. Depuis mars 2025, Cardif et SeLoger ont mené trois campagnes d’information dédiées au droit à l’assurance emprunteur pour les personnes ayant surmonté un cancer ou vivant avec le VIH, notamment lors de temps forts comme Octobre Rose. Ces initiatives récurrentes illustrent comment SeLoger a permis d’amplifier des campagnes lancées au niveau du Groupe BNP Paribas Cardif sur des enjeux Marques/Inclusion en proposant un relais efficace aux campagnes.

Le vrai levier : Un pilotage sur-mesure

Chez SeLoger, un partenariat de cette ampleur n’est jamais en pilote automatique. Il repose sur un accompagnement structuré et continu :

un interlocuteur dédié côté régie, garant de la continuité de la relation dans la durée ;

des points de synchronisation toutes les deux semaines, pour analyser les performances créatives, tester différents jeux de créas et capitaliser sur ce qui fonctionne tout en veillant à faire varier les messages pour ne pas lasser l’audience ;

des bilans semestriels complets et la co-construction des prochaines étapes du partenariat.

“ C’est cette mécanique d’itération permanente qui explique qu’un partenariat démarré en 2016 continue, dix ans plus tard, à gagner en profondeur. Le dispositif Cardif est aujourd’hui l’un des plus intégrés de la régie SeLoger, et une véritable référence pour mesurer ce qu’un partenariat média peut devenir lorsqu’il est pensé sur le temps long : display, lead génération, contenu éditorial, opérations spéciales à impact et social publishing, réunis dans une seule trajectoire cohérente”, souligne Julia Cohen, Directrice Grands Comptes et Régie chez SeLoger.

“ Ce partenariat nous permet de toucher et d’accompagner des milliers de futurs propriétaires et locataires dans leur projet immobilier. Nous mettons en avant nos solutions d’assurance inclusives et adaptées à leurs besoins, couplées à des parcours de souscription digitaux simples et pour une adhésion en quelques minutes”, ajoute de son coté Cécilia Laustriat, Directrice E-business chez BNP Paribas Cardif France.

Une régie taillée pour des partenariats à fort impact

Numéro 1 des médias web français spécialisés en immobilier, SeLoger concentre la plus large offre de sites immobiliers ultra-affinitaires du marché. Quelques chiffres suffisent à mesurer cette force de frappe : plus d’un tiers des Français qui déménagent utilisent au moins un site du groupe, pour un total de 8,9 millions de visiteurs uniques dédupliqués sur l’ensemble des sites, et 1,1 million d’annonces immobilières disponibles chaque jour.

La régie propose une grande variété d’emplacements premium, pensés pour s’intégrer à l’expérience utilisateur tout au long du parcours sur les sites du groupe, mais aussi en extension d’audience chez de grands éditeurs partenaires, en capitalisant sur ces mêmes segments data. Chaque année, une centaine d’annonceurs font le choix de la régie SeLoger.

“ Notre partenariat avec SeLoger nous permet de proposer des contenus utiles et pédagogiques aux visiteurs et consommateurs en quête d’informations sur l’assurance, dans le cadre de leurs recherches immobilières. Le développement de cette offre de contenus sur SeLoger contribue à renforcer notre visibilité sur les moteurs de recherche alimentés par l’IA (LLM – Large Language Models) et dans les résumés générés par l’intelligence artificielle (IA Overview). Cela augmentera ainsi nos citations et mentions en ligne, un enjeu stratégique pour Cardif.fr.”, explique Emmanuelle Bayle, Responsable Acquisition & Data chez BNP Paribas Cardif France.

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