Nomination : Benjamin Mondou élu président d’Amanda Alpes-Maritimes

Benjamin Mondou prend la présidence d’Amanda dans les Alpes-Maritimes. Il succède à Jacques Agid et veut accélérer la coopération entre professionnels.

Benjamin Mondou prend la présidence d’Amanda dans les Alpes-Maritimes. Le président de Century 21 Lafage Transactions, qui compte 12 agences entre Nice et Monaco, succède à Jacques Agid, en poste depuis près de dix ans. Il veut renforcer la coopération entre professionnels et accélérer le partage des mandats exclusifs.

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Benjamin Mondou succède à Jacques Agid après près de dix ans

Passage de relais à la tête d’Amanda dans les Alpes-Maritimes. Benjamin Mondou a été élu président de l’organisation lors de son assemblée générale, organisée le 22 septembre à l’Hôtel Saint-Paul, à Nice, en présence notamment de Bahi Khoury, président d’Amanda France.

Le président de Century 21 Lafage Transactions succède à Jacques Agid, dirigeant d’Orpi Agerim Properties, qui occupait la fonction depuis près de dix ans.

Les deux professionnels se connaissent depuis plus de trente ans. Une longue relation faite à la fois de concurrence et d’une même conviction sur l’intérêt de la coopération entre agences.

« Benjamin va reprendre le flambeau et insuffler une belle énergie, avec son charisme, sa personnalité et son professionnalisme incontestables », estime Jacques Agid.

L’ancien président rappelle aussi ce qui les rapproche : « Nous partageons l’idée que nous nous devons d’offrir à nos clients vendeurs la plus grande diffusion possible de leurs biens, et à nos clients acquéreurs le plus grand choix de biens. »

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Le partage des mandats exclusifs au cœur du projet

Benjamin Mondou entend justement faire du collectif l’un des axes forts de sa présidence. Dans un secteur où les habitudes des clients changent et où les outils numériques bouleversent les pratiques, il estime que les professionnels ont intérêt à davantage travailler ensemble.

« Dans un marché immobilier qui se transforme à grande vitesse, notre force doit plus que jamais résider dans notre capacité à travailler ensemble », affirme-t-il.

Le dirigeant niçois cite notamment des « clients mieux informés », l’émergence de nouveaux acteurs et le développement de l’intelligence artificielle. Un sujet qu’il connaît bien : Century 21 Lafage Transactions a récemment lancé à Nice un moteur de recherche immobilière utilisant l’IA. « Face à ces défis, le collectif est une véritable force », assure Benjamin Mondou.

Amanda défend notamment le principe du mandat exclusif partagé : le professionnel qui détient le mandat conserve la relation avec son vendeur tout en permettant à d’autres membres du réseau de proposer le bien à leurs acquéreurs.

L’objectif est double : donner davantage de visibilité aux biens confiés à la vente et proposer un choix plus large aux candidats à l’achat, sans remettre en cause la relation entre le vendeur et son agent immobilier.

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« Décupler leur puissance commerciale »

Pour Benjamin Mondou, le partage de mandats doit permettre aux professionnels de conjuguer relation client et efficacité commerciale. « Avec Amanda, nous voulons donner aux professionnels les moyens de conserver la relation de confiance avec leurs clients tout en décuplant leur puissance commerciale grâce au partage des mandats exclusifs », explique-t-il.

Un enjeu particulièrement sensible dans un marché où chaque acquéreur qualifié compte et où la capacité à rapprocher rapidement vendeurs et acheteurs peut faire la différence.

Le modèle repose ainsi sur une forme de coopération entre concurrents : les agences restent indépendantes, mais peuvent mettre en commun une partie de leur offre et de leur fichier acquéreurs.

Une ambition locale et internationale pour Amanda

Le nouveau président veut désormais élargir cette dynamique dans les Alpes-Maritimes. « En prenant la présidence d’Amanda dans les Alpes-Maritimes, mon ambition est claire : accroître et fédérer une véritable communauté de professionnels ici comme à l’international, fondée sur la confiance, le partage et la coopération », affirme Benjamin Mondou.

Cette feuille de route s’inscrit dans la stratégie présentée ces derniers mois par Amanda, qui veut faire du mandat exclusif partagé un nouveau standard de qualité. L’organisation revendique une approche fondée sur la coopération entre professionnels, la data et l’évolution des outils métier.

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