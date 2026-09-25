HLM : 500 millions d’allègements reconduits en 2027

Le gouvernement veut reconduire en 2027 les allègements de prélèvements des bailleurs sociaux appliqués en 2026. Il annonce aussi 10 milliards d’euros de prêts pour le logement intermédiaire.

Les bailleurs sociaux devraient retrouver en 2027 les mêmes niveaux de prélèvements qu’en 2026. En marge du congrès de l’Union sociale pour l’habitat, le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, a annoncé la reconduction de deux allègements qu’il chiffre ensemble à 500 millions d’euros par rapport à une trajectoire de référence.

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RLS et FNAP : les montants de 2026 maintenus

La réduction de loyer de solidarité (RLS) resterait fixée à 900 millions d’euros en 2027, son niveau de 2026. Ce dispositif réduit le loyer de certains ménages du parc social et pèse sur les recettes des bailleurs. La contribution de ces organismes au Fonds national des aides à la pierre (FNAP) serait, elle aussi, maintenue à son niveau de 2026 : 275 millions d’euros.

La RLS était déjà au centre des débats sur le budget 2026 et le financement du logement social. www.ecologie.gouv.fr

« Nous demandons aux bailleurs de construire, de rénover et d’accompagner les Français : l’État doit aussi leur donner de la visibilité et les moyens d’agir », souligne Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement.

Construire plus de logements sociaux : le cap affiché

Cette reconduction doit, selon le gouvernement, aider les bailleurs à planifier leurs opérations. Son objectif national reste de 2 millions de logements produits d’ici 2030, soit 400 000 par an, dont 125 000 logements sociaux. MySweetImmo avait détaillé ce cap fixé en janvier 2026.

Le parc social représente aujourd’hui 5,4 millions de logements et accueille 11 millions de personnes, selon les chiffres rappelés par le ministre. « Le logement social n’est pas un dispositif parmi d’autres. C’est un morceau de vie de millions de Français », souligne Vincent Jeanbrun.

Le gouvernement veut également achever le programme national actuel de renouvellement urbain, engager une nouvelle phase de l’ANRU et accélérer la rénovation des HLM. Il compte notamment sur le projet de loi Relance et Décentralisation du Logement pour simplifier les procédures et donner davantage de possibilités d’action aux bailleurs et aux collectivités. MySweetImmo a présenté les mesures du projet de loi touchant la rénovation et le logement social. www.ecologie.gouv.fr

Dix milliards d’euros de prêts pour le logement intermédiaire

À côté du logement social, la Banque des Territoires prévoit de mobiliser 10 milliards d’euros de prêts pour développer le logement intermédiaire. Ces financements doivent permettre aux bailleurs et à d’autres opérateurs de produire une offre destinée aux classes moyennes, notamment dans les territoires où il est difficile de se loger près de son travail.

« Quand un salarié ne peut plus se loger à proximité de son emploi, c’est toute notre économie qui est fragilisée », commente Vincent Jeanbrun. Pour les ménages concernés, l’effet de cette enveloppe dépendra des projets qui seront financés puis construits. « Nous ne sortirons pas de la crise du logement en gérant la pénurie. Nous en sortirons en recréant de l’offre », conclut Vincent Jeanbrun.

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