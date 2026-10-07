Crédit immobilier : LCL ouvre la porte aux travailleurs indépendants et aux freelances

LCL et Malt facilitent le crédit immobilier des indépendants : la banque accepte désormais d’étudier un dossier dès le premier bilan, contre trois habituellement.

Bonne nouvelle pour les freelances et travailleurs indépendants qui veulent acheter : LCL accepte désormais d’étudier leur demande de crédit immobilier dès le premier bilan, contre trois habituellement. De quoi permettre à certains emprunteurs de présenter leur projet sans attendre deux exercices comptables supplémentaires.

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Un premier bilan peut désormais suffire pour présenter son projet

Pour lancer cette offre, LCL s’est associé à Malt, plateforme spécialisée dans le freelancing. L’objectif est de mieux prendre en compte des revenus et des parcours professionnels qui ne correspondent pas toujours aux standards du salariat classique. Jusqu’ici, les indépendants récemment installés pouvaient se heurter à un manque d’ancienneté, les banques cherchant à disposer de plusieurs exercices comptables pour apprécier la solidité de l’activité. LCL annonce désormais pouvoir commencer l’étude du dossier beaucoup plus tôt, avec des conseillers formés aux spécificités des revenus non salariés.

L’évolution est loin d’être anecdotique pour une banque qui revendique 400 000 clients professionnels. LCL s’appuie également sur Malt, qui compte plus de 650 000 freelances inscrits en France. Selon la plateforme, près de neuf freelances sur dix ont choisi volontairement ce statut et 84 % ne souhaitent pas revenir au salariat. « Les parcours professionnels évoluent et les attentes de nos clients avec eux », souligne Serge Magdeleine, directeur général de LCL.

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Jusqu’à 12 mois de différé partiel en début d’activité

Le dispositif prévoit aussi un différé partiel de remboursement pouvant aller jusqu’à 12 mois pour les indépendants en début d’activité. L’idée est de ne pas faire peser immédiatement l’intégralité du remboursement au moment où l’activité est encore en phase de montée en puissance. LCL ne précise toutefois pas, dans son communiqué, quelle part des mensualités peut être différée ni les conditions exactes à remplir pour bénéficier de ce dispositif.

L’offre est accessible depuis Malt, l’application L by LCL Pro et directement dans les agences LCL. Le client est ensuite mis en relation avec un conseiller chargé d’étudier son projet et sa capacité de financement.

Une ouverture plus précoce, pas un crédit automatique

Pouvoir faire examiner son dossier plus tôt ne signifie évidemment pas que le prêt sera accordé. LCL continuera à regarder le niveau et la régularité des revenus, les charges, l’épargne disponible, l’apport personnel, les crédits en cours, le reste à vivre ou encore la solidité de l’activité. Les règles classiques du crédit immobilier restent applicables : le taux d’effort ne doit en principe pas dépasser 35 % des revenus et la durée du prêt est généralement limitée à 25 ans, sous réserve des marges de flexibilité dont disposent les banques.

Avant de se lancer, le calcul du taux d’endettement permet de connaître la mensualité compatible avec ses revenus. Le contexte de financement compte également : les taux de crédit immobilier remontent en octobre 2026, avec notamment des taux moyens de 3,66 % sur 20 ans et 3,75 % sur 25 ans selon Pretto.

« L’accès au crédit immobilier reste un frein pour beaucoup d’indépendants alors même que leur activité est solide », estime Vincent Huguet, CEO et cofondateur de Malt. Pour un freelance récemment installé qui dispose déjà de revenus suffisants, d’une activité rentable et d’une épargne constituée, la nouveauté peut donc faire une vraie différence : son projet immobilier peut être présenté plus tôt à la banque, sans attendre automatiquement plusieurs années.

Pour un freelance récemment installé qui dispose déjà de revenus suffisants, d’une activité rentable et d’une épargne constituée, le changement peut donc être décisif : le premier bilan peut désormais devenir le point de départ du projet immobilier, plutôt qu’une raison d’attendre encore plusieurs années.

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