Crédit immobilier : Votre logement est remboursé, est-ce le moment de vendre ?

Votre crédit est remboursé : faut-il rester, vendre pour acheter moins cher ou mettre votre logement en location ? Charges, frais et fiscalité : les points à comparer pour choisir selon votre budget et vos projets.

La dernière mensualité est passée. Après des années de remboursement, votre logement pèse moins lourd dans votre budget. Vous pouvez utiliser cette marge pour épargner, financer des travaux ou préparer un autre projet. Mais si la maison est devenue trop grande ou l’appartement peu adapté à votre quotidien, la fin du crédit peut aussi être l’occasion de vendre. Pour décider, deux questions comptent : votre logement répond-il toujours à vos besoins et que permettrait de faire l’argent récupéré grâce à sa vente ?

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Rester chez soi : profiter de la fin des mensualités

Si votre logement vous convient, terminer de le payer permet d’y vivre avec davantage de souplesse financière. Vous conservez votre quartier, vos habitudes et un bien que vous connaissez. Vous évitez aussi les frais d’un déménagement et d’un nouvel achat.

Les dépenses de propriétaire continuent toutefois : taxe foncière, assurance, entretien, chauffage et, en appartement, charges de copropriété. À ces frais réguliers peuvent s’ajouter une toiture à refaire, une chaudière à remplacer ou des travaux dans l’immeuble.

Pour connaître le budget nécessaire, reprenez les dépenses des douze derniers mois et ajoutez une estimation des travaux prévisibles. En copropriété, consultez les derniers procès-verbaux d’assemblée générale et les documents relatifs aux travaux envisagés. Notre décryptage sur le coût d’une rénovation énergétique en copropriété aide à préparer cette réflexion.

La question est aussi pratique : utilisez-vous toutes les pièces ? Le jardin reste-t-il un plaisir ? Les escaliers sont-ils faciles à vivre ? Un logement entièrement payé peut nécessiter des adaptations pour les années à venir.

Si vous deviez acheter aujourd’hui, choisiriez-vous encore ce logement ? La réponse permet de vérifier que rester correspond à une envie et à un besoin actuels.

Vendre pour acheter moins cher : calculer la somme disponible

Vendre peut avoir du sens lorsque le logement est devenu trop grand, éloigné des services ou lourd à entretenir. Acheter plus petit ou dans un secteur moins cher peut permettre de dégager une somme disponible pour d’autres projets.

L’écart entre les deux prix ne suffit pas à mesurer cette somme. Il faut déduire les frais liés à la vente, les frais d’acquisition du nouveau bien, le déménagement et les travaux éventuels.

Prenons un exemple : après les frais de vente, un propriétaire dispose de 350 000 €. Il achète un appartement à 250 000 € et prévoit une enveloppe totale de 30 000 € pour les frais d’acquisition, le déménagement et les travaux. Il lui reste 70 000 € disponibles.

Cette somme peut servir à constituer une réserve, compléter ses ressources ou financer un projet. Il faut donc réfléchir à son utilisation avant de vendre : combien souhaitez-vous garder accessible, pour quelles dépenses et à quelle échéance ?

Comparez également les dépenses futures. Un appartement plus petit, avec ascenseur et services collectifs, peut avoir des charges élevées. Demandez les montants réellement payés et faites chiffrer les travaux du bien envisagé. Le budget du nouveau logement compte autant que son prix d’achat.

Sur le plan fiscal, la plus-value réalisée sur la vente de la résidence principale est exonérée lorsque les conditions sont remplies. Le remboursement du crédit n’est pas le critère qui détermine cette exonération : elle dépend notamment de l’occupation du logement comme résidence principale au moment de la vente.

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Mettre en location : regarder ce que les loyers rapporteront vraiment

Conserver son logement pour le louer permet de garder le bien dans son patrimoine tout en percevant des revenus. L’absence de mensualité de crédit facilite l’équilibre du budget, mais le loyer encaissé n’est pas entièrement disponible.

Pour faire le calcul, partez d’un loyer réaliste, puis retranchez les charges qui restent à votre compte, la taxe foncière hors part récupérable, les assurances, l’entretien et les frais éventuels de gestion. Prévoyez aussi une réserve pour les réparations et les périodes sans locataire, puis intégrez les impôts.

Pour apprécier l’intérêt de conserver le bien aujourd’hui, comparez ce revenu net à la valeur actuelle du logement. Votre ancien prix d’achat raconte l’histoire de l’investissement ; la valeur de vente actuelle permet de mesurer le capital que vous choisissez de conserver dans ce bien.

Il faut également financer votre propre logement ailleurs. Si vous devenez locataire, comparez les revenus réellement disponibles de l’ancien bien au loyer et aux charges de votre nouvelle résidence. Si vous achetez, intégrez le coût complet de cette acquisition.

Avant toute mise en location, vérifiez la décence du logement et son diagnostic de performance énergétique. En métropole, les logements classés G ne satisfont plus au critère de décence énergétique pour les baux d’habitation signés, renouvelés ou reconduits depuis 2025. Le calendrier prévoit ensuite l’exclusion des logements F en 2028 et E en 2034. Les travaux nécessaires doivent entrer dans votre calcul.

Enfin, louer votre ancienne résidence principale peut modifier la fiscalité d’une vente ultérieure. Un logement donné en location au moment de sa vente ne bénéficie en principe plus de l’exonération attachée à votre résidence principale. Faites chiffrer ce point avant de choisir de louer quelques années puis de vendre. Notre article sur les règles de plus-value immobilière et la proposition de réforme des notaires explique ces différences.

Comparer les trois options avec les mêmes chiffres

Pour décider, établissez un budget sur une même durée, par exemple cinq ans. Comparez les dépenses, les sommes qui resteront disponibles et les conditions de vie dans chaque scénario.

Option Ce qu’elle peut apporter Ce qu’il faut chiffrer Rester dans le logement Conserver son cadre de vie sans mensualité de crédit Charges annuelles, entretien, travaux et adaptations Vendre et acheter moins cher Dégager du capital et disposer d’un logement mieux adapté Somme nette de la vente, coût complet du nouvel achat et dépenses futures Conserver et louer Percevoir des revenus et garder le bien Loyers après dépenses et impôts, travaux, coût de son nouveau logement et fiscalité d’une future vente

Ajoutez vos priorités : rester près de vos proches, réduire l’entretien, disposer d’une épargne accessible ou conserver le logement pour plus tard. Un déménagement peut améliorer les comptes et compliquer le quotidien ; rester peut coûter davantage tout en préservant un cadre de vie auquel vous tenez.

Avant de trancher, réunissez une estimation récente du prix de vente, un budget de travaux et le coût de votre éventuel nouveau logement. Vous pourrez alors décider à partir de votre situation actuelle, avec une vision claire de ce que chaque option vous laisse pour vivre et réaliser vos projets.

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