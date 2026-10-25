Rénovation énergétique : En copropriété, attendre peut coûter plus cher

Reporter les travaux n’est pas toujours une économie. Dans une simulation de Dorêka, une rénovation énergétique laisse 19 600 € à financer par appartement après aides, contre 21 400 € pour le scénario d’entretien.

Repousser les travaux en copropriété pour préserver son budget peut finir par coûter cher. Les dépenses de chauffage continuent, l’inconfort demeure et les travaux d’entretien restent à financer. À l’inverse, un projet de rénovation énergétique peut bénéficier d’aides qui réduisent la somme à payer.

Dans une simulation réalisée par Dorêka, spécialiste de l’accompagnement des copropriétés, un programme de rénovation visant plus de 35 % de gain énergétique revient ainsi moins cher aux propriétaires que le scénario d’entretien.

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Après aides, rénover peut revenir moins cher

L’exemple concerne une copropriété parisienne des années 1960, composée de 435 logements, avec un classement énergétique initial indiqué E/F. Dorêka a comparé trois programmes de travaux et calculé, pour chacun, le montant restant à financer après déduction des aides collectives.

Programme étudié Reste à charge par appartement Mensualité estimée sur 15 ans Scénario d’entretien 21 400 € 160 € Rénovation visant plus de 35 % de gain énergétique 19 600 € 120 € Rénovation visant plus de 50 % de gain énergétique 24 700 € 140 €

Dans cette simulation, le programme intermédiaire laisse donc 1 800 € de moins à financer par appartement que le scénario d’entretien. Il prévoit notamment une isolation thermique des façades par l’extérieur, en complément de l’isolation de la toiture et du plancher bas, de l’amélioration de la ventilation et de la pose de radiateurs à inertie. Le programme le plus ambitieux ajoute le remplacement de 75 % des menuiseries privatives.

« Un programme de rénovation ambitieux n’est pas forcément plus coûteux qu’un simple entretien une fois les aides déduites », souligne Baptiste Garcia-Rundstadler, cofondateur de Dorêka.

Pour les copropriétaires, la comparaison utile porte donc sur les travaux, les aides et la somme réellement à financer. C’est précisément la question du reste à charge qui bloque de nombreux projets de rénovation en copropriété.

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Attendre laisse les factures et l’inconfort s’installer

L’absence de chantier ne supprime pas les dépenses. Un immeuble mal isolé continue à perdre de la chaleur en hiver et peut devenir difficile à vivre en été. Les besoins d’entretien de la façade ou de la toiture restent également présents.

« Le coût et les conséquences de l’inaction dépassent amplement le prix de travaux bien préparés et financés », explique Baptiste Garcia-Rundstadler.

L’enjeu concerne aussi la valeur du logement et son attractivité. Pour un propriétaire occupant, rénover peut améliorer le confort quotidien et réduire les besoins énergétiques. Pour un bailleur, les travaux peuvent également améliorer le diagnostic de performance énergétique et permettre de répondre aux exigences de location.

La rénovation doit ainsi être pensée à l’échelle de l’immeuble, en tenant compte de son isolation, de ses équipements et de sa ventilation. La protection contre les fortes chaleurs mérite aussi d’entrer dans la réflexion, comme l’explique notre décryptage sur l’adaptation des copropriétés aux canicules.

Un vote en 2027 se prépare dès maintenant

Entre les premières études et le vote des travaux, Dorêka estime la préparation à 12 à 18 mois. Ce temps sert à examiner l’état du bâtiment, comparer les solutions techniques, identifier les aides nationales et locales et construire le financement.

Il permet surtout aux copropriétaires de comprendre ce qui leur est proposé. Combien coûtera le projet ? Quelles aides pourront être mobilisées ? Quelle somme restera à payer et sur quelle durée ?

« La confiance et la compréhension du projet, de ses avantages et de ses coûts réels par chaque copropriétaire se construisent pendant la période de préparation, qui prend entre 12 et 18 mois », poursuit Baptiste Garcia-Rundstadler.

Pour une copropriété qui souhaite soumettre un projet au vote à la fin de 2027, les études et les échanges doivent donc commencer dès l’automne 2026. Attendre l’approche de l’assemblée générale laisse peu de temps pour répondre aux questions et établir un financement compréhensible.

Avant l’assemblée, rendre le budget concret pour chacun

Un montant global de travaux ne suffit pas à éclairer une décision. Chaque copropriétaire doit pouvoir connaître sa contribution, les aides envisagées et les modalités de paiement. Une mensualité estimée permet notamment de mesurer l’effort à prévoir dans son budget.

C’est le rôle de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, ou AMO : aider la copropriété à comparer les scénarios et à comprendre leurs conséquences techniques et financières, en lien avec le syndic.

« Le vote d’une rénovation globale suppose que les copropriétaires comprennent les travaux proposés, les aides mobilisables et ce qu’il restera à financer. L’AMO met ces éléments en perspective, compare les scénarios et aide chacun à mesurer les conséquences du projet », souligne Henry Buzy-Cazaux, président fondateur de l’Institut du Management des Services Immobiliers et membre du Conseil national de l’habitat.

Cette préparation financière joue un rôle central dans la décision de voter une rénovation énergétique en assemblée générale. Pour avancer, le conseil syndical et le syndic peuvent demander une comparaison présentant, pour chaque programme, les travaux, le gain énergétique estimé, les aides et le reste à financer par lot. C’est sur cette base que les propriétaires peuvent comparer le coût des travaux avec celui d’une nouvelle année d’attente.

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